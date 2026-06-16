Pet cleaning kit

Grâce au kit de nettoyage spécial animaux de compagnie, le nettoyage devient encore plus facile et plus agréable : le tuyau flexible et télescopique inclus dans le kit garantit une liberté de mouvement maximale. La brosse pour poils d'animaux assortie est dotée d'un revêtement caoutchouté extrêmement souple. Elle permet non seulement une élimination fiable des poils morts, mais offre également un massage agréable à votre compagnon à quatre pattes.