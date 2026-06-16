Reinigingsset voor huisdieren

De reinigingsset voor huisdieren verwijdert dierenharen op een betrouwbare manier.

De speciale reinigingsset voor huisdieren maakt schoonmaken nóg gemakkelijker en handiger: De flexibele en uitschuifbare slang die in de set is inbegrepen zorgt voor een maximale bewegingsvrijheid. De borstel voor dierenharen die erbij hoort heeft een zeer zacht rubberen oppervlak. Hiermee kan u niet alleen gemakkelijk dierenharen verwijderen, maar u kan er uw trouwe viervoeter ook een lekkere massage mee geven.

Kenmerken en voordelen
Deze set is perfect voor de verwijdering van dierenharen
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,7
Afmetingen (l x b x h) (mm) 415 x 100 x 43
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Huisdierhaar