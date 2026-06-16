De speciale reinigingsset voor huisdieren maakt schoonmaken nóg gemakkelijker en handiger: De flexibele en uitschuifbare slang die in de set is inbegrepen zorgt voor een maximale bewegingsvrijheid. De borstel voor dierenharen die erbij hoort heeft een zeer zacht rubberen oppervlak. Hiermee kan u niet alleen gemakkelijk dierenharen verwijderen, maar u kan er uw trouwe viervoeter ook een lekkere massage mee geven.