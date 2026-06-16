Reinigingsset voor huisdieren
De reinigingsset voor huisdieren verwijdert dierenharen op een betrouwbare manier.
De speciale reinigingsset voor huisdieren maakt schoonmaken nóg gemakkelijker en handiger: De flexibele en uitschuifbare slang die in de set is inbegrepen zorgt voor een maximale bewegingsvrijheid. De borstel voor dierenharen die erbij hoort heeft een zeer zacht rubberen oppervlak. Hiermee kan u niet alleen gemakkelijk dierenharen verwijderen, maar u kan er uw trouwe viervoeter ook een lekkere massage mee geven.
Kenmerken en voordelen
Deze set is perfect voor de verwijdering van dierenharen
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|415 x 100 x 43
Toepassingen
- Huisdierhaar