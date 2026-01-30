Rallonge de flexible XH 10

La rallonge de flexible haute pression de 10 m assure une plus grande flexibilité et étend le rayon d’action du nettoyeur haute pression. Se monte simplement entre l’appareil et le flexible haute pression, pour un travail facilité. Le flexible de qualité supérieure DN 8 robuste, renforcé par une tresse textile, dispose d’une protection anti-coude et d’un raccord en laiton pour une longue durée de vie. La rallonge de flexible supporte une pression jusqu’à 180 bars et des températures jusqu’à 60 °C. La rallonge de flexible peut également être utilisée avec des détergents. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 à partir de l’année-modèle 2010.