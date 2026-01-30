Rallonge de flexible XH 10
Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 10 m. Renforcement par une tresse textile, protection anti-coude pour le flexible et raccord en laiton. Pour les appareils à partir de l’année-modèle 2010.
La rallonge de flexible haute pression de 10 m assure une plus grande flexibilité et étend le rayon d’action du nettoyeur haute pression. Se monte simplement entre l’appareil et le flexible haute pression, pour un travail facilité. Le flexible de qualité supérieure DN 8 robuste, renforcé par une tresse textile, dispose d’une protection anti-coude et d’un raccord en laiton pour une longue durée de vie. La rallonge de flexible supporte une pression jusqu’à 180 bars et des températures jusqu’à 60 °C. La rallonge de flexible peut également être utilisée avec des détergents. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 à partir de l’année-modèle 2010.
Caractéristiques et avantages
Rallonge de flexible 10 m
- Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
Tuyau de haute qualité DN-8 renforcé avec des tresses en textile
- Longue durée de vie
Protection contre les vrillages
- Protection du flexible contre les nœuds
Connexion en laiton
- Extrêmement durable et de qualité supérieure
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 60
|Pression max. (bar)
|180
|Longueur (m)
|10
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1,2
|Poids emballage inclus (kg)
|1,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|240 x 240 x 85
Appareils compatibles
PRODUITS ABANDONNÉS
- K 2.390 T50 *EU
- K 2.460 M PLUS T50 *EU
- K 2.59 M plus
- K 2.59M PLUS VPS *EU
- K 2.59M PLUS VPS T50 *EU
- K 2.800 eco!ogic
- K 2.90 M
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS *BLX
- K 2.900M PLUS T80 *BLX
- K 2.91 MD
- K 2.98 M
- K 2.980 M Plus T80 RR *EU
- K 2.980 M plus WB *EU
- K 2.980M PLUS T80*EU
- K 2.99 M plus T 50
- K 3.150 *EU
- K 3.150 T 250
- K 3.190 *EU
- K 3.20 M T 250
- K 3.68 MD plus
- K 3.85 M PL
- K 3.91 MD
- K 3.91 MD T 100
- K 3.960 M Plus T 100
- K 4.20 M PLUS T 200 *EU
- K 4.91 MD T 200
- K 6.91 MD
- K 7.20 M T 300
- K 2.14
- Nettoyeur haute pression K 2.105
- Nettoyeur haute pression K 214 + T50
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
- Nettoyeur haute pression K 238 M + T50
- Nettoyeur haute pression K 380 M +
- Nettoyeur haute pression K 480 M +
- Nettoyeur haute pression K 570 M +