Slangverlenging XH 10
Hoogkwalitatieve slangverlenging van 10 m voor meer flexibiliteit. Voor toestellen uit de reeksen K 2 tot K 7 met schroefverbinding (zonder Quick Connect). Verbindt machine en hogedrukslang.
De hogedruk slangverlenging van 10 m zorgt voor een grotere flexibiliteit bij het gebruik van uw hogedrukreiniger. Hij is eenvoudig aan te sluiten tussen de hogedrukreiniger en de slang, waardoor u nog eenvoudiger kan werken. Deze versterkte DN 8-slang is bijzonder duurzaam dankzij zijn textielen gevlochten bescherming van hoge kwaliteit, zijn bescherming tegen knikken en zijn messing aansluiting. De slang kan gebruikt worden voor een werkdruk tot 180 bar en een temperatuur tot 60 °C. Deze slangverlenging is ook geschikt voor het gebruik van chemische producten. Hij is geschikt voor alle hogedrukreinigers uit de reekst K2 tot K 7.
Kenmerken en voordelen
Verlengslang van 10 m
- Verlengt de actieradius voor een hogere flexibiliteit
DN-8 kwaliteitsslang met textielen vlechtwerk
- Lange levensduur
Bescherming tegen knikken
- Beschermt de slang tegen knikken
Messing aansluiting
- Extreem duurzaam en van hoge kwaliteit
Specificaties
Technische gegevens
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Max. druk (bar)
|180
|Lengte (m)
|10
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|1,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|240 x 240 x 85
Compatibele apparaten
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
- K 2.38 M T 50
- K 2.39 M PLUS WB T50
- K 2.390 T50
- K 2.460 M PLUS T50
- K 2.59 M plus
- K 2.59M PLUS VPS
- K 2.59M PLUS VPS T50
- K 2.800 eco!ogic
- K 2.90 M
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS T80
- K 2.91 MD
- K 2.91 MD T50
- K 2.98 M plus
- K 2.980 M Plus T80 RR
- K 2.980 M plus WB
- K 2.980M PLUS T80
- K 2.99 M plus T 50
- K 3.150