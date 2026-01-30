Slangverlenging XH 10

De hogedruk slangverlenging van 10 m zorgt voor een grotere flexibiliteit bij het gebruik van uw hogedrukreiniger. Hij is eenvoudig aan te sluiten tussen de hogedrukreiniger en de slang, waardoor u nog eenvoudiger kan werken. Deze versterkte DN 8-slang is bijzonder duurzaam dankzij zijn textielen gevlochten bescherming van hoge kwaliteit, zijn bescherming tegen knikken en zijn messing aansluiting. De slang kan gebruikt worden voor een werkdruk tot 180 bar en een temperatuur tot 60 °C. Deze slangverlenging is ook geschikt voor het gebruik van chemische producten. Hij is geschikt voor alle hogedrukreinigers uit de reekst K2 tot K 7.