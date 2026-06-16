Rallonge télescopique
Pour travailler même à des hauteurs vertigineuses : le manche télescopique est l'accessoire parfait pour la scie d'élagage à batterie PGS 4-18 ainsi que le coupe-branches à batterie TLO 2-18 et permet de tailler le branchage et les branches jusqu'à une hauteur de 3,5 m.
Le jardinage devient un jeu d'enfant, même en hauteur : le manche télescopique pour la scie d'élagage à batterie PGS 4-18 et le coupe-branches à batterie TLO 2-18 permet un réglage individuel de la hauteur de travail entre 145 et 205 centimètres et de l'angle de travail à 135°. Ainsi, les branches et le branchage en hauteur peuvent être taillés sans aucun problème.
Caractéristiques et avantages
Mécanisme télescopique pratiqueRéglage en continu de la hauteur de travail en fonction de la taille de l'utilisateur et des besoins.
Réglage de l'inclinaison à 135°Possibilités d'application flexibles.
Montage facileLe manche télescopique se monte sur l'appareil en quelques gestes.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|argent
|Poids (kg)
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|1,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1470 x 69 x 69
Domaines d'utilisation
- Branches en hauteur