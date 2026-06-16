Telescopische verlengsteel voor PGS 4-18
Werk zelfs op duizelingwekkende hoogte: de telescoopsteel is het perfecte accessoire voor de PGS 4-18 accu-snoeizaag, waarmee je hout en takken tot een hoogte van 3,5 m kunt zagen.
Tuinieren op hoogte is eenvoudig: met de telescoopsteel van de accu-aangedreven reciprozaag PGS 4-18 kun je de werkhoogte naar wens instellen tussen 147 en 206 centimeter en een werkhoek van 135°. Hout en takken hoger snoeien is daardoor, zelfs op hoogte, geen probleem.
Kenmerken en voordelen
Comfortabele uitschuivingTraploze instelling en aanpassing van de werkhoogte afhankelijk van lichaamslengte en behoefte.
135° hoekverstellingFlexibele toepassingsmogelijkheden.
Eenvoudige installatieDe telescopische handgreep kan in een handomdraai aan het apparaat worden bevestigd.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zilver
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1470 x 69 x 69
Toepassingen
- Hogere takken