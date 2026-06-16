Telescopische verlengsteel voor PGS 4-18

Werk zelfs op duizelingwekkende hoogte: de telescoopsteel is het perfecte accessoire voor de PGS 4-18 accu-snoeizaag, waarmee je hout en takken tot een hoogte van 3,5 m kunt zagen.

Tuinieren op hoogte is eenvoudig: met de telescoopsteel van de accu-aangedreven reciprozaag PGS 4-18 kun je de werkhoogte naar wens instellen tussen 147 en 206 centimeter en een werkhoek van 135°. Hout en takken hoger snoeien is daardoor, zelfs op hoogte, geen probleem.

Kenmerken en voordelen
Telescopische verlengsteel voor PGS 4-18: Comfortabele uitschuiving
Comfortabele uitschuiving
Traploze instelling en aanpassing van de werkhoogte afhankelijk van lichaamslengte en behoefte.
Telescopische verlengsteel voor PGS 4-18: 135° hoekverstelling
135° hoekverstelling
Flexibele toepassingsmogelijkheden.
Telescopische verlengsteel voor PGS 4-18: Eenvoudige installatie
Eenvoudige installatie
De telescopische handgreep kan in een handomdraai aan het apparaat worden bevestigd.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zilver
Gewicht (kg) 1
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,5
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1470 x 69 x 69
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Hogere takken