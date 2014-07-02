Sachets filtre papier pour aspiro cieuse KFI 252

Sacs filtrants papier à 2 couches à capacité filtrante élevée et à haute résistance à la déchirure. Contenu : 5 sacs.

Sacs filtrants papier à 2 couches à capacité filtrante élevée. Ces sacs filtrants papier présentent également une haute résistance à la déchirure et retiennent efficacement la poussière. Fourni par lot de 5 sacs.

Caractéristiques et avantages
Deux couches
  • Résistance à la déchirure
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 5
Couleur marron
Poids (kg) 0,3
Poids emballage inclus (kg) 0,4
Dimensions (L × l × h) (mm) 240 x 150 x 8
Appareils compatibles
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
  • Saleté sèche