Filterset
Tweelagige papieren filterzakken met een schitterende filtercapaciteit en een hoge scheurweerstand. Inhoud: 5 papierfilterzakken.
Hoogwaardige papieren filterzak met twee lagen. Deze papieren filterzakken blinken ook uit dankzij hun hoge scheurweerstand en zij houden het stof en het vuil betrouwbaar in het toestel. 5 zakken zijn inbegrepen in de levering.
Kenmerken en voordelen
Twee-laags
- Scheurvast
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|5
|Kleur
|bruin
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|240 x 150 x 8
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Droog vuil