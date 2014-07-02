Filterset

Tweelagige papieren filterzakken met een schitterende filtercapaciteit en een hoge scheurweerstand. Inhoud: 5 papierfilterzakken.

Hoogwaardige papieren filterzak met twee lagen. Deze papieren filterzakken blinken ook uit dankzij hun hoge scheurweerstand en zij houden het stof en het vuil betrouwbaar in het toestel. 5 zakken zijn inbegrepen in de levering.

Kenmerken en voordelen
Twee-laags
  • Scheurvast
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 5
Kleur bruin
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 240 x 150 x 8
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Droog vuil