Set de flexible haute pression HK 12
Set d’accessoires avec flexible haute pression de 12 m, poignée-pistolet et adaptateur Quick Connect pour les classes K 2 à K 7. Pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher sans enrouleur de flexible produits entre 1992 et 2017.
Ce set d’accessoires inclut un flexible haute pression de 12 mètres de long, une poignée-pistolet ergonomique et un adaptateur Quick Connect pour les classes K 2 à K 7. Il convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l’année-modèle 1992 (sauf appareils à enrouleur de flexible).
Caractéristiques et avantages
Adaptateur
- Séparation simple du tuyau de pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Flexible haute pression
- Avec des adaptateurs Quick Connect pour une fixation rapide.
Pistolet haute pression
- Pour un travail ergonomique.
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 60
|Pression max. (bar)
|180
|Longueur (m)
|12
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|1,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|551 x 250 x 250
Appareils compatibles
- K 2.460 M PLUS T50 *EU
- K 2.59 M plus
- K 2.59M PLUS VPS *EU
- K 2.59M PLUS VPS T50 *EU
- K 2.800 eco!ogic
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS T80 *BLX
- K 2.91 MD
- K 2.98 M
- K 2.980 M Plus T80 RR *EU
- K 2.980 M plus WB *EU
- K 2.980M PLUS T80*EU
- K 2.99 M plus T 50
- K 3.150 *EU
- K 3.150 T 250
- K 3.20 M T 250
- K 3.68 MD plus
- K 3.80 MD T250 *EU
- K 3.80 MD plus T250 RR *EU
- K 3.82 MD plus VPS T250 *EU
- K 3.85 M PL
- K 3.91 MD
- K 3.960 M Plus T 100
- K 4.80 MD T 250
- K 4.82 MD T250 *EU
- K 4.91 MD T 200
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.79 T 250
- K 7.20 M T 300
- Nettoyeur haute pression K 2.105
- Nettoyeur haute pression K 214 + T50
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
- Nettoyeur haute pression K 238 M + T50
- Nettoyeur haute pression K 380 M +
- Nettoyeur haute pression K 480 M +
- Nettoyeur haute pression K 570 M +
Accessoires
Piéces détachées Set de flexible haute pression HK 12
