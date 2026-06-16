Set suceur sol EasyFix pour SC 1

Passer d’un nettoyeur à vapeur manuel à un mop à vapeur 2 en 1 en quelques secondes : c’est possible avec le set de nettoyage de sol pratique EasyFix pour le SC 1. Il suffit d’attacher la serpillère en microfibres au suceur à main EasyFix grâce aux velcros puis de fixer le suceur au SC 1 grâce aux deux tubes prolongateurs (chacun 0,5 m) pour entreprendre un nettoyage en profondeur des sols durs. Le set de nettoyage de sol EasyFix est livré en standard avec le SC 1 EasyFix.