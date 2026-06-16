Set suceur sol EasyFix pour SC 1
La propreté sans contact avec la saleté : avec le set de nettoyage de sol EasyFix, le nettoyeur à vapeur manuel SC 1 se transforme en un éclair en un mop à vapeur 2 en 1.
Passer d’un nettoyeur à vapeur manuel à un mop à vapeur 2 en 1 en quelques secondes : c’est possible avec le set de nettoyage de sol pratique EasyFix pour le SC 1. Il suffit d’attacher la serpillère en microfibres au suceur à main EasyFix grâce aux velcros puis de fixer le suceur au SC 1 grâce aux deux tubes prolongateurs (chacun 0,5 m) pour entreprendre un nettoyage en profondeur des sols durs. Le set de nettoyage de sol EasyFix est livré en standard avec le SC 1 EasyFix.
Caractéristiques et avantages
Le set de nettoyage des sols EasyFix s'adapte au SC 1
- Le suceur de sol EasyFix s'adapte vite et sans effort à l'appareil, avec les tuyaux du nettoyeur vapeur.
Fixation facile par velcros
- Une simple pression suffit à fixer la serpillère au suceur.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languette
- Changement de lingette sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer le suceur vers le haut.
Technologie à lamelles innovante
- Répartition uniforme de la vapeur grâce aux lamelles, sur les surfaces à nettoyer comme sur la serpillère en microfibres.
Suceur doté d'une articulation souple
- Nettoyage ergonomique et efficace quelle que soit la corpulence de l'utilisateur.
- Passe parfaitement sous les meubles.
La serpillère recouvre parfaitement le suceur de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Microfibres de qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,7
|Poids emballage inclus (kg)
|0,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|517 x 43 x 40
Appareils compatibles
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Carrelages