Vloerreinigingsset EasyFix voor SC 1

In slechts enkele seconden van een handstoomreiniger naar een 2-in-1 stoommop: dankzij de praktische vloerreinigingsset voor de SC 1. Zet de microvezel vloerdoek eenvoudig met de klittenbandbevestiging vast op het EasyFix vloermondstuk en zet het mondstuk met de twee verlengbuizen (elk 0,5 m lang) op de SC 1 - en u bent klaar om uw harde vloer een grondige reinigingsbeurt te geven. De EasyFix vloerreinigingsset wordt standaard meegeleverd bij de SC 1 EasyFix.