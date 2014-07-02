Suceur fauteuil petit
Suceur à main pour appareils d'injection-extraction. Idéal pour le nettoyage des tissus d'ameublement et des sièges de voiture jusqu'au cœur des fibres.
Suceur à main pour appareils d'injection-extraction. Idéal pour le nettoyage des tissus d'ameublement, par ex. fauteuils, sofas et canapés, ainsi que des sièges de voiture jusqu'au cœur des fibres. La largeur de travail est de 110 mm. Adapté aux appareils SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 et SE 6.100.
Caractéristiques et avantages
Fonction d'injection / extraction
- Pour un nettoyage très profond dans les fibres
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|153 x 113 x 75
Domaines d'utilisation
- Tissu d'ameublement