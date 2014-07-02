Sproei- extractiezuigmond voor bekleding
Kleine zuigmond voor nat-en droogzuigers. Ideaal voor de grondige reiniging van bekleding, zoals leunstoelen, sofa's, banken en autozetels. Werkbreedte 110 mm. Geschikt voor de SE 3001, SE 4001 en de SE 4002.
Kenmerken en voordelen
Sproei-extractie-functie
- Voor een reinging diep in de vezels.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|153 x 113 x 75
Toepassingen
- Stoffen bekleding