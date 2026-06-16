Suceur pour sol commutable, DN 35, largeur 280 mm, gris basalte, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures
Pour le nettoyage des surfaces textiles et dures : le suceur pour sol commutable en plastique gris basalte d'une largeur de 280 mm et de diamètre nominal DN 35. Équipé d'un crochet de stationnement pratique.
Spécifications
Données techniques
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur (mm)
|280
|Couleur
|gris
|Poids (kg)
|0,7
|Poids emballage inclus (kg)
|0,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|278 x 260 x 68