Avec 6 niveaux de filtration, le T15/1 est performant et bénéficie d’une protection optimale. Il se distingue par son faible niveau sonore et est donc idéal pour travailler dans les zones où le silence est de rigueur. Il est équipé d’un large bouton marche-arrêt au pied et de protections anti-chocs. Ses deux grandes roues fixes à l’arrière et ses deux roulettes directrices à l’avant assurent une grande maniabilité. Cet aspirateur est doté d’espaces de rangement intégrés pour les accessoires, le tube d'aspiration, les suceurs et le câble électrique, et du réglage de la puissance d’aspiration à la poignée. La gaine du câble d’alimentation est en polyuréthane. Extrêmement robuste et souple, elle résiste ainsi à l’abrasion et aux écarts de température.