Aspirateur poussières T 15/1
L'aspirateur poussières T 15/1 vient renouveler notre gamme d'aspirateurs poussières industriels existante afin de proposer une fois de plus un modèle haut de gamme d'exception à ce segment de marché important.
Avec 6 niveaux de filtration, le T15/1 est performant et bénéficie d’une protection optimale. Il se distingue par son faible niveau sonore et est donc idéal pour travailler dans les zones où le silence est de rigueur. Il est équipé d’un large bouton marche-arrêt au pied et de protections anti-chocs. Ses deux grandes roues fixes à l’arrière et ses deux roulettes directrices à l’avant assurent une grande maniabilité. Cet aspirateur est doté d’espaces de rangement intégrés pour les accessoires, le tube d'aspiration, les suceurs et le câble électrique, et du réglage de la puissance d’aspiration à la poignée. La gaine du câble d’alimentation est en polyuréthane. Extrêmement robuste et souple, elle résiste ainsi à l’abrasion et aux écarts de température.
Caractéristiques et avantages
Câble GleitflexCâble d’alimentation Gleitflex particulièrement flexible, résistant à l’usure et durable. Il peut être enroulé autour de la partie supérieure de l'aspirateur ou sur le crochet.
Rangement des accessoires intégréAccessoires à portée de main grâce au rangement intégré
Large bouton marche/arrêt au piedPas besoin de se pencher
Filtre panier
- Filtre principal en nylon lavable. Pour une utilisation avec ou sans sac.
Spécifications
Données techniques
|Type de courant (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Dépression (mbar/kPa)
|220 / 22
|Débit d'air (l/s)
|43
|Puissance nominale (W)
|700
|Volume de la cuve (l)
|15
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|15
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|60
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|7,1
|Poids emballage inclus (kg)
|11,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|434 x 316 x 400
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
- Tube d'aspiration télescopique: 615 mm, 1007 mm
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Acier, chromé
- Suceur sol commutable
- Suceur fauteuil
- Suceur pour fentes
- Suceur pinceau
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Panier à filtre permanent: Non tissé
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique
- Support intégré pour le câble électrique
- Crochet pour câble
- Câble électrique enfichable: Gleitflex
- Rangement des accessoires intégré