Stofzuiger T 15/1
Met de stofzuiger T 15/1 moderniseren we ons bestaande gamma van professionele stofzuigers en heroveren we onze plaats in dit belangrijke marktsegment met een topmodel.
Dit superstille apparaat combineert een hoog ergonomisch comfort dankzij de volledige integratie van de zuigslang, stroomkabel en toebehoren, en twee parkeerstanden voor de vloerzuigmond met een uitstekende zuigkracht en enorm werkbereik.
Kenmerken en voordelen
Flexibele kabelBijzonder flexibele, stevige Highflex-voedingskabel met lange levensduur. Hij kan gemakkelijk rond de kop van het apparaat worden gewikkeld en vastgemaakt, of kan heel gemakkelijk aan de kabelhaak worden gehangen.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehorenDe opberging van het toebehoren aan de achterkant maakt een snelle toegang voor de gebruiker in iedere reinigingssituatie mogelijk.
Bediening met de voetschakelaarNiet nodig om te bukken.
Hoofdfilterkorf
- Een groot, permanent hoofdfilter van wasbaar nylon garandeert een optimale stofafscheiding. Daardoor kan de machine zowel met als zonder stofzak worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|220 / 22
|Luchtverplaatsing (l/s)
|43
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|700
|Tankinhoud (l)
|15
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|15
|Geluidsniveau (dB(A))
|60
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|7,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|434 x 316 x 400
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Bocht: Antistatisch, met luchtstroomregelaar
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Gechromeerd staal
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Plintenzuigmond
- Zuigborstel
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- Materiaal van de tank: Kunststof
- Opbergplaats aan boord voor netsnoer
- Kabelhaak
- Insteekbare stroomkabel: Flexibel
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren