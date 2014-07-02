Tuyau d'évacuation Ø 19mm, 25m
Flexible d'aspiration résistant à la dépression. Vendu au mètre et à couper à la longueur requise.
Flexible d'aspiration résistant à la dépression. Vendu au mètre et à couper à la longueur requise. En le combinant aux raccords et filtres d'aspiration Kärcher, vous pouvez créer votre propre ensemble d'aspiration personnalisé.
Caractéristiques et avantages
Au mètre
- Les tuyaux peuvent être coupés aux longueurs individuels. Ils peuvent être utilisés comme des kits individuels de tuyau d'aspiration en combinaison avec des pièces de raccord et des filtres d'aspiration.
Tuyau spiral résistant à la dépression
- Tuyau flexible pour l'évacuation et le pompage de l'eau
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|25
|Diamètre
|3/4″
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|4,2
|Poids emballage inclus (kg)
|4,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 380 x 152
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.