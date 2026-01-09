POMPE D'ÉVACUATION EAU CLAIRE SP 6 FLAT INOX
La pompe SP6 Flat Inox évacue rapidement de grandes quantités d’eau. Son capteur innovant coupe la pompe lorsqu’il n’y a plus d’eau. Fonctionnement très silencieux.
Accessoires
Piéces détachées SP 6 Flat Inox
