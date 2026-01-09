DOMPELPOMP ZUIVER WATER SP 6 FLAT INOX
Ideaal voor het wegpompen tot maar liefst 14.000 liter schoon water per uur: de krachtige SP 6 Flat Inox dompelpomp met Level Sensor die tot op 1 mm kan wegpompen, inclusief automatische/manuele schakelaar en voorfilter.
Toebehoren
Onderdelen SP 6 Flat Inox
