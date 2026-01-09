Lance d'arrosage en laiton

Buse en laiton particulièrement robuste pour l'arrosage des petites et moyennes surfaces. Poignée ergonomique en caoutchouc pour une manipulation facile. Réglage de la pulvérisation - du jet complet au brouillard de pulvérisation.

Design fonctionnel - Système clic - Bague caoutchouc renforcée : grip confortable pour une meilleure prise en main et une meilleure fixation - Réglage du jet : pour passer d'un jet atomisé à un jet puissant

Caractéristiques et avantages
Fait à partir de laiton
  • Robustesse garantie
Éléments doux en plastique avec grip
  • Pour un confort et une protection améliorés
Forme d'arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône
  • Idéal pour l'arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).
Spécifications

Données techniques

Couleur laiton
Poids (kg) 0,2
Poids emballage inclus (kg) 0,2
Dimensions (L × l × h) (mm) 103 x 36 x 36

Équipement

  • Nombre de formes d'arrosage: 2
  • Forme d'arrosage: jet conique
  • Forme d'arrosage: jet crayon
Domaines d'utilisation
  • Arrosage du jardin
  • Plantes en pot
  • Plantes ornementales
  • Appareils et outils de jardinage