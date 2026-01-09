Messing spuitstuk
Extreem robuste messing spuitstuk voor het besproeien van kleine tot middelgrote oppervlakken. Ergonomishe handgreep met rubberen ring voor een handige bediening. Instelbaar sproeipatroon – van harde waterstraal tot miststraal.
Robuust messing spuitstuk voor het bewateren van kleine tot middelgrote tuinen en andere oppervlakken. Of het nu gaat om het sproeien van gekweekte, sier- of potplanten, of voor de reiniging van tuingereedschap en -meubilair- met de ergonomische handgreep kan u comfortabel met één hand werken en kan u ook grotere toepassingen gemakkelijk aan. Dit innovatieve spuitstuk biedt nog tal van andere voordelen zoals de aanpassing van het sproeipatroon van een harde waterstraal tot mist. Dit spuitstuk combineert een aantrekkelijk design met een groot gebruiksgemak en tal van nuttige functies. Kortom: de ideale oplossign voor uiteenlopende taken in de tuin. Opmerking: de Kärcher spuitstukken zijn compatibel met alle beschikbare click-systemen.
Kenmerken en voordelen
Gemaakt uit messing
Zachte plastic onderdelen met grip
Sproeipatroon traploos instelbaar van een harde straal naar een kegelstraal.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|koper
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|103 x 36 x 36
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 2
- Sproeipatroon: kegelstraal
- Sproeipatroon: puntstraal
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
- Tuingereedschap en -uitrusting