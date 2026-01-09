Robuust messing spuitstuk voor het bewateren van kleine tot middelgrote tuinen en andere oppervlakken. Of het nu gaat om het sproeien van gekweekte, sier- of potplanten, of voor de reiniging van tuingereedschap en -meubilair- met de ergonomische handgreep kan u comfortabel met één hand werken en kan u ook grotere toepassingen gemakkelijk aan. Dit innovatieve spuitstuk biedt nog tal van andere voordelen zoals de aanpassing van het sproeipatroon van een harde waterstraal tot mist. Dit spuitstuk combineert een aantrekkelijk design met een groot gebruiksgemak en tal van nuttige functies. Kortom: de ideale oplossign voor uiteenlopende taken in de tuin. Opmerking: de Kärcher spuitstukken zijn compatibel met alle beschikbare click-systemen.