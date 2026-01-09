Set spirale d'arrosage 10m
Idéal pour les petites surfaces tels que les balcons, les terrasses, les sites de camping …
Ce set spirale d’arrosage est idéal pour les petites surfaces tels que les balcons, les terrasses, les sites de camping … Grâce à un adaptateur, il est possible de le connecter au robinet d’une maison. Il est également doté d’un pistolet multifonction, et d’un nez de robinet G ¾.
Caractéristiques et avantages
Après utilisation le tuyau reprend sa forme compacte
- Stockage pratique pour un rangement ordonnée
Flexible en spirale résistant aux UV et aux torsions (10 m)
- Ne nuit pas à la santé
Pistolet multi-fonctions avec 4 formes de jets
Raccord de tuyau résistant aux plis
Raccord de tuyau avec Aqua Stop
Nez de robinet G3/4
Pas de roulement ou de déroulement désagréable du flexible, pas de traînage d'arrosoirs lourds d'eau
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|0,7
|Poids emballage inclus (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|560 x 95 x 95
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Équipement
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
- Forme d'arrosage: douche
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage
Piéces détachées Set spirale d'arrosage 10m
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.