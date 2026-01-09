Spiraalslang Startersset
Set inclusief 10 meter spiraalslang, multifunctioneel spuitpistool, slangkoppeling met anti-knik, slangkoppeling met anti-knik en Aqua Stop, kraanaansluitstuk G3/4.
De nieuwe startersset voor spiraalslang is perfect voor de regelmatige bewatering van kleine tuinen, op terrassen, balkonnen of kampeerplaatsen. Na gebruik kan de slang steeds plaatsbesparend en in zijn compacte vorm worden opgeborgen op de muurhouder. Dankzij het multifunctioneel sproeipistool kan ook lichte vervuiling gemakkelijk van tuingereedschap worden verwijderd. Dit maakt hem een échte hulp en altijd gebruiksklaar voor alle bewateringstaken. Hierdoor hoeft u de zware slangen niet meer zélf op- en af te rollen of met zware gieters te zeulen. Inclusief: een spiraalslang van 10 m ftalaat-vrij en UV-bestendig, een multifunctioneel sproeipistool, 1 x slangaansluiting met knik-bescherming, 1 x slangaansluiting met knik-bescherming en Aqua Stop, G3/4 kraanaansluiting.
Kenmerken en voordelen
Na gebruik altijd terug naar zijn compacte vorm
- Ordelijke opberging voor een nette tuin
UV-bestendige, knikbestendige spiraalslang (10 m)
- Niet gevaarlijk voor de gezondheid
Multifunctioneel sproeipistool met 4 sproeipatronen
1 slangkoppeling met anti-knik
1 slangkoppeling met anti-knik en aquastop
Kraanaansluiting G3/4
Geen last meer van het lastig oprollen van tuinslangen, geen last meer van het dragen van zware waterkruiken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|560 x 95 x 95
Bij aanlsuiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.
Uitvoering
- Sproeipatroon: kegelstraal
- Sproeipatroon: puntstraal
- Sproeipatroon: sprinkler
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
- Tuingereedschap en -uitrusting
Onderdelen Spiraalslang Startersset
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.