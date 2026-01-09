De nieuwe startersset voor spiraalslang is perfect voor de regelmatige bewatering van kleine tuinen, op terrassen, balkonnen of kampeerplaatsen. Na gebruik kan de slang steeds plaatsbesparend en in zijn compacte vorm worden opgeborgen op de muurhouder. Dankzij het multifunctioneel sproeipistool kan ook lichte vervuiling gemakkelijk van tuingereedschap worden verwijderd. Dit maakt hem een échte hulp en altijd gebruiksklaar voor alle bewateringstaken. Hierdoor hoeft u de zware slangen niet meer zélf op- en af te rollen of met zware gieters te zeulen. Inclusief: een spiraalslang van 10 m ftalaat-vrij en UV-bestendig, een multifunctioneel sproeipistool, 1 x slangaansluiting met knik-bescherming, 1 x slangaansluiting met knik-bescherming en Aqua Stop, G3/4 kraanaansluiting.