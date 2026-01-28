Aspirateur robot avec fonction balayage RCV 5
Le RCV 5 aspire et lave de manière entièrement autonome grâce à l'intelligence artificielle. Équipé d'une navigation LiDAR précise, d'un système à double laser et d'une caméra, il contourne sans mal les obstacles.
Le robot de nettoyage intelligent RCV 5 nettoie de manière autonome et systématique les sols durs et les moquettes à poils courts. Les saletés sèches sont transportées dans le bac à déchets intégré grâce à la brosse rotative, à la brosse latérale pour les bords et à la soufflerie. Le capteur à ultrasons détecte les moquettes qui sont encore mieux nettoyées à l'aide de la fonction Auto Boost avec une puissance d'aspiration maximale. Le RCV 5 n'est pas seulement capable d'aspirer, mais aussi d'effectuer un lavage humide. En mode de lavage, les moquettes sont automatiquement évitées. Grâce à la commande via l'application, le RCV 5 est envoyé en exploration, ce qui lui permettra de créer automatiquement une carte des pièces par détection de l'environnement (LiDAR). Pour chaque pièce, il est possible de définir des paramètres de nettoyage individuels, par exemple les zones à aspirer, à laver ou à ne pas nettoyer. Grâce au système à double laser associé à une caméra, le modèle haut de gamme RCV 5 détecte et contourne aussi les obstacles de faible hauteur tels que les câbles, les chaussettes ou les chaussures. Des capteurs supplémentaires préviennent les chutes, par exemple au niveau des paliers. Pour le nettoyage, le démarrage du RCV 5 se fait confortablement via l'application, via un planning individuel préconfiguré ou en appuyant sur un bouton situé sur l'appareil. Si le robot de nettoyage a besoin d'aide, il le signale par réponse vocale dans de nombreuses situations.
Caractéristiques et avantages
Lavage humidePour améliorer davantage les résultats de nettoyage, le RCV 5 permet également un lavage humide. Au besoin, il suffit de mettre en place l'unité de lavage avec la bonnette microfibres et de remplir le réservoir d'eau propre et c'est parti ! Le robot de nettoyage RCV 5 peut soit être utilisé pour le nettoyage à sec uniquement ou pour le lavage humide uniquement soit associer les deux possibilités en mode de nettoyage combiné.
Navigation précise grâce à l'intelligence artificielleGrâce à la navigation LiDAR rapide et solide, le robot scanne et cartographie les pièces avec précision, garantissant ainsi une orientation optimale pour des trajets de nettoyage fiables, même dans l'obscurité. Équipé d'un capteur à double laser et d'une caméra, le robot est même en mesure de détecter les objets de petite taille ou plats dont la hauteur est trop faible pour le LiDAR (par ex. chaussures, chaussettes ou câbles). Lorsque le système à double laser et à caméra détecte des obstacles, il les reporte sur la carte. Le robot les contourne par une manœuvre de navigation intelligente et évite ainsi de rester bloqué ou de causer des dégâts.
Détection de moquette et Auto BoostLe RCV 5 détecte automatiquement les moquettes grâce à un capteur à ultrasons et les repère sur la carte dans l'application. Si le nettoyage humide est activé, le robot évite les moquettes détectées et les contourne. La fonction Auto Boost augmente au besoin la puissance d'aspiration sur les moquettes pour améliorer davantage le résultat de nettoyage.
Capteurs de chute
- Les capteurs anti-chute préviennent de manière fiable les chutes du RCV 5, par ex. au niveau des escaliers ou des paliers.
- Les capteurs scannent le sol. En cas de détection d'un palier important, la commande reçoit un signal et ordonne au robot de faire demi-tour.
Protection des données et mises à jour
- En tant que fabricant basé en Allemagne, Kärcher attache une importance particulière à la protection des données et se conforme avec la plus grande diligence à toutes les dispositions légales locales en vigueur.
- L’ensemble de l’échange de données entre l’application Home Robots sur votre smartphone et votre aspirateur-laveur robot s’effectue via un cloud à l’aide de serveurs situés exclusivement en Allemagne.
- Les mises à jour régulières améliorent et renforcent les performances de l’aspirateur robot et de l’application. De plus, la sécurité du système est ainsi adaptée en permanence aux exigences actuelles.
Réponse vocale
- Toujours bien informé : le RCV 5 communique les indications importantes ou l'état actuel par réponse vocale.
- Si l'aspirateur robot RCV 5 a besoin d'aide ou d'entretien, il le signale par réponse vocale dans de nombreuses situations.
Commande confortable de l'application avec WLAN
- L'application permet un ajustement individuel de nombreux paramètres.
- Commande et configuration mobiles du robot de nettoyage RCV 5 via l'application. Même en n'étant pas chez soi.
- Fourniture d'informations sur l'état actuel de l'appareil et indication de la progression du nettoyage via l'application.
Cartographie précise avec de nombreuses possibilités d'ajustement
- L'application offre la possibilité d'enregistrer plusieurs cartes, par ex. pour différents étages.
- Il est possible de définir des zones à éviter et donc à ne pas nettoyer (par ex. arbre à chat, espace de jeu dans la chambre d'enfant ou obstacles impossibles à franchir pour le robot).
- Définition de zones sélectionnées qui, au besoin, bénéficieront par ex. de plusieurs passages, d'un nettoyage avec un mode d'aspiration plus intensif ou d'un lavage humide avec plus d'eau.
Ajustement des paramètres de nettoyage
- Définition de différents paramètres de nettoyage via l'application, individuellement pour les zones ou les pièces (par ex. puissance d'aspiration ou quantité d'eau, nombre de passages par surface).
Temporisateur
- Fixation d'heures de nettoyage et création de plannings de nettoyage via l'application.
- Le RCV 5 démarre les trajets de nettoyage de manière autonome sur la base des échéances prédéfinies.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Durée de charge batterie (min)
|230
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Capacité de la batterie (Ah)
|5,2
|Autonomie par charge (min)
|120
|Rendement surfacique (en fonction du mode de nettoyage) (m²/h)
|85
|Bac à déchets (ml)
|330
|Réservoir d'eau propre (ml)
|240
|Puissance d’aspiration (Pa)
|5000
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|66
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids aspirateur robot (avec unité de lavage et lingette) (kg)
|3,9
|Poids station de recharge (kg)
|0,4
|Poids emballage inclus (kg)
|6,5
|Hauteur aspirateur robot (mm)
|97
|Diamètre robot (mm)
|350
|Dimensions station de recharge (L x l x H) (mm)
|135 x 150 x 99
Inclus dans la livraison
- Brosse
- Brosse latérale: 2 x
- Filtres: 2 x
- Outil de nettoyage
- Unité de lavage
- Bonnette: 2 x
- Bac à déchets
- Réservoir d'eau propre
- Station de recharge
Équipement
- Nettoyage autonome
- Capteurs de chute
- Capteur de moquette
- Commande via application
- Connexion via WLAN
- Smart Services / Features dans l'appli
- Réponse vocale
- Système de navigation laser (LiDAR)
- Capteur laser et caméra
- Temporisateur: plusieurs temporisateurs sont possibles
- Modes de nettoyage: Nettoyage à sec/ Nettoyage à l'eau/ Nettoyage combiné (eau et poussières)/ Automatique/ Spot
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
- Moquettes à poils courts