Le robot de nettoyage intelligent RCV 5 nettoie de manière autonome et systématique les sols durs et les moquettes à poils courts. Les saletés sèches sont transportées dans le bac à déchets intégré grâce à la brosse rotative, à la brosse latérale pour les bords et à la soufflerie. Le capteur à ultrasons détecte les moquettes qui sont encore mieux nettoyées à l'aide de la fonction Auto Boost avec une puissance d'aspiration maximale. Le RCV 5 n'est pas seulement capable d'aspirer, mais aussi d'effectuer un lavage humide. En mode de lavage, les moquettes sont automatiquement évitées. Grâce à la commande via l'application, le RCV 5 est envoyé en exploration, ce qui lui permettra de créer automatiquement une carte des pièces par détection de l'environnement (LiDAR). Pour chaque pièce, il est possible de définir des paramètres de nettoyage individuels, par exemple les zones à aspirer, à laver ou à ne pas nettoyer. Grâce au système à double laser associé à une caméra, le modèle haut de gamme RCV 5 détecte et contourne aussi les obstacles de faible hauteur tels que les câbles, les chaussettes ou les chaussures. Des capteurs supplémentaires préviennent les chutes, par exemple au niveau des paliers. Pour le nettoyage, le démarrage du RCV 5 se fait confortablement via l'application, via un planning individuel préconfiguré ou en appuyant sur un bouton situé sur l'appareil. Si le robot de nettoyage a besoin d'aide, il le signale par réponse vocale dans de nombreuses situations.