Robotstofzuiger met dweilfunctie RCV 5
De RCV 5 robotstofzuiger met dweilfunctie reinigt volledig zelfstandig met behulp van artificiële intelligentie. Uitgerust met nauwkeurige LiDAR-navigatie, dubbel lasersysteem en handige app-bediening.
Harde vloeren en laagpolig tapijt worden zelfstandig en planmatig gereinigd door deze slimme robotsotfzuiger met dweilfunctie RCV 5. Dankzij de roterende borstel, de zijborstel voor de randen en de ventilator wordt droog vuil in de ingebouwde afvalbak getransporteerd. De ultrasone sensor detecteert tapijten die beter schoongemaakt kunnen worden met de Auto Boost-functie voor maximale zuigkracht. De RCV 5 stofzuigt niet alleen maar kan ook dweilen. In dweilmodus worden tapijten automatisch vermeden. Via de app maakt de RCV 5 door detectie van de omgeving automatisch een plattegrond van de kamers (LiDAR-navigatie). Voor elke ruimte kunnen individuele reinigingsparameters worden ingesteld. Bijvoorbeeld welke kamers gestofzuigd, gedweild of juist niet schoongemaakt moeten worden. Dankzij het dubbele lasersysteem met camera detecteert en vermijdt dit topmodel ook vlakke obstakels zoals kabels of schoenen. Extra sensoren voorkomen dat het apparaat niet van de trap valt. Voor het schoonmaken kunt u de RCV 5 gemakkelijk starten via de app, met behulp van een vooraf ingesteld individueel schema of door op een knop op het apparaat te drukken. Als de schoonmaakrobot hulp nodig heeft, zal hij je dat in veel situaties laten weten via spraakuitvoer.
Kenmerken en voordelen
DweilenVoor nog betere schoonmaakresultaten kan de RCV 5 ook dweilen. Gebruik indien nodig de poetsunit met microvezeldoek, vul de proper watertank en je bent klaar om te gaan. De schoonmaakrobot RCV 5 kan worden gebruikt om te stofzuigen, om te dweilen of beide opties samen in de gecombineerde reinigingsmodus.
Nauwkeurige navigatie met behulp van artificiële intelligentieMet de snelle, robuuste LiDAR-navigatie scant en brengt de robot de kamers nauwkeurig in kaart, zodat de beste oriëntatie wordt verkregen voor betrouwbare schoonmaakritten, zelfs in het donker. Met de dubbele lasersensor en camera op de robot kunnen zelfs kleine of platte voorwerpen worden herkend die te klein zijn voor het LiDAR-systeem (bijv. schoenen, sokken of kabels). Als het dubbele lasercamera-systeem obstakels detecteert, neemt het deze op in de kaart. De robot rijdt er met een intelligente navigatiemanoeuvre omheen en voorkomt dat hij vast komt te zitten of schade veroorzaakt.
Tapijtdetectie en Auto BoostDe RCV 5 detecteert automatisch tapijtoppervlakken met behulp van een ultrasone sensor en toont deze op de kaart in de app. Als de dweilfunctie is geactiveerd, vermijdt de robot de gedetecteerde tapijtoppervlakken en gaat er omheen. De Auto Boost-functie verhoogt naar behoefte de zuigkracht op tapijtoppervlakken voor nog betere schoonmaakresultaten.
Anti-valsensoren
- De valsensoren voorkomen op betrouwbare wijze dat de RCV 5 van trappen of vallen valt.
- De sensoren scannen de vloer. Als een grote diepte wordt gedetecteerd, ontvangt de controller een signaal dat de robot triggert om te draaien.
Gegevensbescherming en updates
- Als fabrikant met hoofdzetel in Duitsland hecht Kärcher veel belang aan gegevensbescherming en ziet het er nauwlettend op toe dat aan alle toepasselijke wettelijke vereisten wordt voldaan.
- De volledige gegevensoverdracht tussen de Home Robots app op je smartphone en je robotstofzuiger en -mop verloopt via een cloud naar servers die zich alleen in Duitsland bevinden.
- Regelmatige updates verbeteren en breiden de prestaties van de robotstofzuiger en app uit. Dit betekent ook dat de beveiliging van het systeem voortdurend wordt bijgewerkt om te voldoen aan de huidige specificaties.
Spraakuitvoer
- Altijd goed geïnformeerd: de RCV 5 gebruikt spraakuitvoer om belangrijke informatie te geven en de actuele status te delen.
- Als de RCV 5 robotstofzuiger hulp of service nodig heeft, zal hij u dat in veel situaties laten weten via spraakuitvoer.
Handig bestuurd via de app
- Met de app kunnen veel instellingen worden aangepast aan individuele voorkeuren.
- Met de app kun je de schoonmaakrobot RCV 5 configureren en vanaf elke locatie bedienen. Ook als je niet thuis bent.
- Via de app is informatie beschikbaar over de huidige status van het apparaat en een display met de huidige reinigingsvoortgang.
Nauwkeurige mapping met veelzijdige aanpassingsopties
- De app kan meerdere plattegronden opslaan, b.v. voor meerdere verdiepingen.
- Het is mogelijk om zones te definiëren waar je niet wilt dat de robot gaat schoonmaken (bijv. speelplekken in kinderkamers of obstakels waar de robot niet omheen kan).
- Definitie van geselecteerde gebieden die meerdere keren moeten worden schoongemaakt, moeten worden gereinigd met een intensieve reinigingsmodus of moeten worden gedweild met meer water.
Aanpassing van de reinigingsparameters
- Definitie van verschillende reinigingsparameters in de app, voor individuele delen van kamers (bijv. zuigkracht of watervolume, aantal reinigingen per oppervlak).
Timer
- Via de app kun je schoonmaaktijden inplannen en schoonmaakplannen maken.
- De RCV 5 start zelfstandig schoonmaakritten op basis van geplande data/tijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Oplaadtijd batterij (min)
|230
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Autonomie van de batterij (Ah)
|5,2
|Looptijd batterij per oplaadbeurt (min)
|120
|Oppervlakteprestatie (afhankelijk van reinigingsmodus) (m²/u)
|85
|Afvalcontainer (ml)
|330
|Schoonwatertank (ml)
|240
|Zuigvermogen (Pa)
|5000
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|66
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht robotstofzuiger (incl. dweilunit en microvezeldoek) (kg)
|3,9
|Gewicht basisstation (kg)
|0,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,5
|Robotstofzuigerhoogte (mm)
|97
|Robotdiameter (mm)
|350
|Afmetingen laadstation (l x b x h) (mm)
|135 x 150 x 99
Inbegrepen bij levering
- Reinigingsborstel
- Zijborstel: 2 x
- Filters: 2 x
- Schoonmaaktool
- Dweilunit
- Reinigingsdoek: 2 x
- Afvalcontainer
- Schoonwatertank
- Laadstation
Uitvoering
- Autonome reiniging
- Anti-valsensoren
- Tapijtsensor
- Bediening via app
- Verbonden via WLAN
- Slimme services en functionaliteiten in de app
- Spraakuitvoer
- Lasernavigatiesysteem (LiDAR)
- Lasersensor en camera
- Timer: Meerdere timers mogelijk
- Reinigingsmodi: Droogreiniging/ Nat reinigen/ Gecombineerde reiniging (nat en droog)/ Automatisch systeem/ Plek
Videos
Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
- Op laagpolig tapijt