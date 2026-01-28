Harde vloeren en laagpolig tapijt worden zelfstandig en planmatig gereinigd door deze slimme robotsotfzuiger met dweilfunctie RCV 5. Dankzij de roterende borstel, de zijborstel voor de randen en de ventilator wordt droog vuil in de ingebouwde afvalbak getransporteerd. De ultrasone sensor detecteert tapijten die beter schoongemaakt kunnen worden met de Auto Boost-functie voor maximale zuigkracht. De RCV 5 stofzuigt niet alleen maar kan ook dweilen. In dweilmodus worden tapijten automatisch vermeden. Via de app maakt de RCV 5 door detectie van de omgeving automatisch een plattegrond van de kamers (LiDAR-navigatie). Voor elke ruimte kunnen individuele reinigingsparameters worden ingesteld. Bijvoorbeeld welke kamers gestofzuigd, gedweild of juist niet schoongemaakt moeten worden. Dankzij het dubbele lasersysteem met camera detecteert en vermijdt dit topmodel ook vlakke obstakels zoals kabels of schoenen. Extra sensoren voorkomen dat het apparaat niet van de trap valt. Voor het schoonmaken kunt u de RCV 5 gemakkelijk starten via de app, met behulp van een vooraf ingesteld individueel schema of door op een knop op het apparaat te drukken. Als de schoonmaakrobot hulp nodig heeft, zal hij je dat in veel situaties laten weten via spraakuitvoer.