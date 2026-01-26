Le RCV 5 Comfort allie l'intelligence artificielle et un système à double laser avec caméra pour détecter les obstacles, tels que les câbles ou les chaussures, et les contourner en toute sécurité. Dès son démarrage, le robot commence à aspirer de manière autonome : sa brosse rotative, ses brosses latérales et son puissant ventilateur lui permettent d'évacuer efficacement les poussières sèches dans le bac à poussières. Un capteur à ultrasons détecte les tapis et active la puissante fonction Auto Boost en mode d'aspiration. En option, vous pouvez équiper le RCV 5 d'une unité de lavage pour effectuer un nettoyage humide. En mode lavage, le robot évite automatiquement les tapis. Grâce à son système de détection de l'environnement LiDAR, le RCV 5 crée une carte de la pièce personnalisable dans l'application. Vous pouvez ainsi définir des zones où l'aspirateur va uniquement aspirer ou laver. Le robot peut être commandé via l'application, en programmant un nettoyage ou en appuyant sur un bouton. L'application vous permet de suivre le nettoyage en cours. Le RCV 5 utilise sa sortie vocale pour vous fournir des informations en cas de problème. Une fois son travail terminé, ou entre-temps si nécessaire, il retourne tout seul à la station de charge et de vidange intelligente pour y vider automatiquement son bac à poussières et y recharger sa batterie.