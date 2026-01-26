Aspirateur robot avec fonction balayage RCV 5 Comfort
Le RCV 5 Comfort utilise la navigation LiDAR, l'intelligence artificielle et un système à double laser pour éviter les obstacles. Il se commande par le biais d'une application, aspire les tapis et les sols durs de manière autonome et peut effectuer des lavages à l'eau.
Le RCV 5 Comfort allie l'intelligence artificielle et un système à double laser avec caméra pour détecter les obstacles, tels que les câbles ou les chaussures, et les contourner en toute sécurité. Dès son démarrage, le robot commence à aspirer de manière autonome : sa brosse rotative, ses brosses latérales et son puissant ventilateur lui permettent d'évacuer efficacement les poussières sèches dans le bac à poussières. Un capteur à ultrasons détecte les tapis et active la puissante fonction Auto Boost en mode d'aspiration. En option, vous pouvez équiper le RCV 5 d'une unité de lavage pour effectuer un nettoyage humide. En mode lavage, le robot évite automatiquement les tapis. Grâce à son système de détection de l'environnement LiDAR, le RCV 5 crée une carte de la pièce personnalisable dans l'application. Vous pouvez ainsi définir des zones où l'aspirateur va uniquement aspirer ou laver. Le robot peut être commandé via l'application, en programmant un nettoyage ou en appuyant sur un bouton. L'application vous permet de suivre le nettoyage en cours. Le RCV 5 utilise sa sortie vocale pour vous fournir des informations en cas de problème. Une fois son travail terminé, ou entre-temps si nécessaire, il retourne tout seul à la station de charge et de vidange intelligente pour y vider automatiquement son bac à poussières et y recharger sa batterie.
Caractéristiques et avantages
Lavage humidePour améliorer davantage les résultats de nettoyage, le RCV 5 permet également un lavage humide. Au besoin, il suffit de mettre en place l'unité de lavage avec la bonnette microfibres et de remplir le réservoir d'eau propre et c'est parti ! Le robot de nettoyage RCV 5 peut soit être utilisé pour le nettoyage à sec uniquement ou pour le lavage humide uniquement soit associer les deux possibilités en mode de nettoyage combiné.
Navigation précise grâce à l'intelligence artificielleGrâce à la navigation LiDAR rapide et solide, le robot scanne et cartographie les pièces avec précision, garantissant ainsi une orientation optimale pour des trajets de nettoyage fiables, même dans l'obscurité. Équipé d'un capteur à double laser et d'une caméra, le robot est même en mesure de détecter les objets de petite taille ou plats dont la hauteur est trop faible pour le LiDAR (par ex. chaussures, chaussettes ou câbles). Lorsque le système à double laser et à caméra détecte des obstacles, il les reporte sur la carte. Le robot les contourne par une manœuvre de navigation intelligente et évite ainsi de rester bloqué ou de causer des dégâts.
Vidage automatique de la poussièreLa vidange automatique et régulière du bac à poussières permet de prolonger considérablement les temps de nettoyage autonome du RCV 5. Vous n'avez pas besoin de vider manuellement le bac à poussières du RCV 5, ce qui vous évite d'être en contact avec la poussière et la saleté. La vidange régulière du bac à poussières garantit une puissance d'aspiration élevée et constante du RCV 5.
Détection de moquette et Auto Boost
- Le RCV 5 détecte automatiquement les moquettes grâce à un capteur à ultrasons et les repère sur la carte dans l'application.
- Si le nettoyage humide est activé, le robot évite les moquettes détectées et les contourne.
- La fonction Auto Boost augmente au besoin la puissance d'aspiration sur les moquettes pour améliorer davantage le résultat de nettoyage.
Ajustement des paramètres de nettoyage
- Définition de différents paramètres de nettoyage via l'application, individuellement pour les zones ou les pièces (par ex. puissance d'aspiration ou quantité d'eau, nombre de passages par surface).
Commande confortable de l'application avec WLAN
- L'application permet un ajustement individuel de nombreux paramètres.
- Commande et configuration mobiles du robot de nettoyage RCV 5 via l'application. Même en n'étant pas chez soi.
- Fourniture d'informations sur l'état actuel de l'appareil et indication de la progression du nettoyage via l'application.
Cartographie précise avec de nombreuses possibilités d'ajustement
- L'application offre la possibilité d'enregistrer plusieurs cartes, par ex. pour différents étages.
- Il est possible de définir des zones à éviter et donc à ne pas nettoyer (par ex. arbre à chat, espace de jeu dans la chambre d'enfant ou obstacles impossibles à franchir pour le robot).
- Définition de zones sélectionnées qui, au besoin, bénéficieront par ex. de plusieurs passages, d'un nettoyage avec un mode d'aspiration plus intensif ou d'un lavage humide avec plus d'eau.
Réponse vocale
- Toujours bien informé : le RCV 5 communique les indications importantes ou l'état actuel par réponse vocale.
- Si l'aspirateur robot RCV 5 a besoin d'aide ou d'entretien, il le signale par réponse vocale dans de nombreuses situations.
Protection des données et mises à jour
- En tant que fabricant basé en Allemagne, Kärcher attache une importance particulière à la protection des données et se conforme avec la plus grande diligence à toutes les dispositions légales locales en vigueur.
- L’ensemble de l’échange de données entre l’application Home Robots sur votre smartphone et votre aspirateur-laveur robot s’effectue via un cloud à l’aide de serveurs situés exclusivement en Allemagne.
- Les mises à jour régulières améliorent et renforcent les performances de l’aspirateur robot et de l’application. De plus, la sécurité du système est ainsi adaptée en permanence aux exigences actuelles.
Sacs filtrants en non-tissé
- La poussière et la saleté sont collectées de manière fiable dans le sachet filtre en non-tissé.
- Élimination très facile et hygiénique de la saleté ramassée.
- Au moment de son retrait de la station, le sachet filtre en non-tissé se ferme automatiquement. La saleté reste ainsi bien à l'intérieur du sac et la poussière ne se répand pas lors du changement de sac.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Durée de charge batterie (min)
|230
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Capacité de la batterie (Ah)
|5,2
|Autonomie par charge (min)
|120
|Rendement surfacique (en fonction du mode de nettoyage) (m²/h)
|85
|Bac à déchets (ml)
|330
|Réservoir d'eau propre (ml)
|240
|Puissance d’aspiration (Pa)
|5000
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|66
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids aspirateur robot (avec unité de lavage et lingette) (kg)
|3,9
|Poids emballage inclus (kg)
|12,5
|Hauteur aspirateur robot (mm)
|97
|Diamètre robot (mm)
|350
|Dimensions station de recharge (L x l x H) (mm)
|135 x 150 x 99
Inclus dans la livraison
- Brosse
- Brosse latérale: 2 x
- Filtres: 2 x
- Outil de nettoyage
- Unité de lavage
- Bonnette: 2 x
- Bac à déchets
- Réservoir d'eau propre
Équipement
- Nettoyage autonome
- Capteurs de chute
- Capteur de moquette
- Station de recharge et d’aspiration
- Commande via application
- Connexion via WLAN
- Smart Services / Features dans l'appli
- Réponse vocale
- Système de navigation laser (LiDAR)
- Capteur laser et caméra
- Temporisateur: plusieurs temporisateurs sont possibles
- Modes de nettoyage: Nettoyage à sec/ Nettoyage à l'eau/ Nettoyage combiné (eau et poussières)/ Automatique/ Spot
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
- Pour les moquettes à poils courts
Piéces détachées RCV 5 Comfort
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.