De RCV 5 Comfort combineert AI, een dubbel lasersysteem en een camera om obstakels zoals kabels of schoenen te detecteren en veilig te ontwijken. De robot stofzuigt autonoom: een roterende borstel, zijborstels en een krachtige ventilator transporteren droog vuil betrouwbaar naar het vuilreservoir. Een ultrasone sensor detecteert tapijten en activeert de krachtige Auto Boost. Optioneel kan de RCV 5 ook dweilen met de aparte dweileenheid. In dweilmodus ontwijkt de robot automatisch tapijten. Dankzij LiDAR-omgevingsdetectie maakt de RCV 5 een plattegrond van de ruimte, aanpasbaar in de app. Hierin kunt u schoonmaakzones instellen (enkel stofzuigen of dweilen). Starten kan via de app, een schema of met een druk op de knop. Volg de schoonmaakstatus in de app en ontvang gesproken meldingen bij problemen. Na de taak, of tussendoor, keert hij automatisch terug naar het slimme laad- en zelfledigingsstation om het stofreservoir te legen en de batterij op te laden.