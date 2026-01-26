Robotstofzuiger met dweilfunctie RCV 5 Comfort
De RCV 5 Comfort gebruikt LiDAR-navigatie, AI en een dubbel lasersysteem om obstakels te ontwijken. Bedienbaar via een app, stofzuigt hij tapijten en harde vloeren en kan zelfs nat dweilen.
De RCV 5 Comfort combineert AI, een dubbel lasersysteem en een camera om obstakels zoals kabels of schoenen te detecteren en veilig te ontwijken. De robot stofzuigt autonoom: een roterende borstel, zijborstels en een krachtige ventilator transporteren droog vuil betrouwbaar naar het vuilreservoir. Een ultrasone sensor detecteert tapijten en activeert de krachtige Auto Boost. Optioneel kan de RCV 5 ook dweilen met de aparte dweileenheid. In dweilmodus ontwijkt de robot automatisch tapijten. Dankzij LiDAR-omgevingsdetectie maakt de RCV 5 een plattegrond van de ruimte, aanpasbaar in de app. Hierin kunt u schoonmaakzones instellen (enkel stofzuigen of dweilen). Starten kan via de app, een schema of met een druk op de knop. Volg de schoonmaakstatus in de app en ontvang gesproken meldingen bij problemen. Na de taak, of tussendoor, keert hij automatisch terug naar het slimme laad- en zelfledigingsstation om het stofreservoir te legen en de batterij op te laden.
Kenmerken en voordelen
DweilenVoor nog betere schoonmaakresultaten kan de RCV 5 ook dweilen. Gebruik indien nodig de poetsunit met microvezeldoek, vul de proper watertank en je bent klaar om te gaan. De schoonmaakrobot RCV 5 kan worden gebruikt om te stofzuigen, om te dweilen of beide opties samen in de gecombineerde reinigingsmodus.
Nauwkeurige navigatie met behulp van artificiële intelligentieMet de snelle, robuuste LiDAR-navigatie scant en brengt de robot de kamers nauwkeurig in kaart, zodat de beste oriëntatie wordt verkregen voor betrouwbare schoonmaakritten, zelfs in het donker. Met de dubbele lasersensor en camera op de robot kunnen zelfs kleine of platte voorwerpen worden herkend die te klein zijn voor het LiDAR-systeem (bijv. schoenen, sokken of kabels). Als het dubbele lasercamera-systeem obstakels detecteert, neemt het deze op in de kaart. De robot rijdt er met een intelligente navigatiemanoeuvre omheen en voorkomt dat hij vast komt te zitten of schade veroorzaakt.
Automatische stofafvoerHet routinematige automatische legen van het stofreservoir verlengt de autonome reinigingstijden van de RCV 5 aanzienlijk. Het stofreservoir van de RCV 5 hoeft niet handmatig te worden geleegd, waardoor contact met stof en vuil wordt voorkomen. Het regelmatig legen van het stofreservoir garandeert dat de zuigkracht van de RCV 5 altijd optimaal blijft.
Tapijtdetectie en Auto Boost
- De RCV 5 detecteert automatisch tapijtoppervlakken met behulp van een ultrasone sensor en toont deze op de kaart in de app.
- Als de dweilfunctie is geactiveerd, vermijdt de robot de gedetecteerde tapijtoppervlakken en gaat er omheen.
- De Auto Boost-functie verhoogt naar behoefte de zuigkracht op tapijtoppervlakken voor nog betere schoonmaakresultaten.
Aanpassing van de reinigingsparameters
- Definitie van verschillende reinigingsparameters in de app, voor individuele delen van kamers (bijv. zuigkracht of watervolume, aantal reinigingen per oppervlak).
Handig bestuurd via de app
- Met de app kunnen veel instellingen worden aangepast aan individuele voorkeuren.
- Met de app kun je de schoonmaakrobot RCV 5 configureren en vanaf elke locatie bedienen. Ook als je niet thuis bent.
- Via de app is informatie beschikbaar over de huidige status van het apparaat en een display met de huidige reinigingsvoortgang.
Nauwkeurige mapping met veelzijdige aanpassingsopties
- De app kan meerdere plattegronden opslaan, b.v. voor meerdere verdiepingen.
- Het is mogelijk om zones te definiëren waar je niet wilt dat de robot gaat schoonmaken (bijv. speelplekken in kinderkamers of obstakels waar de robot niet omheen kan).
- Definitie van geselecteerde gebieden die meerdere keren moeten worden schoongemaakt, moeten worden gereinigd met een intensieve reinigingsmodus of moeten worden gedweild met meer water.
Spraakuitvoer
- Altijd goed geïnformeerd: de RCV 5 gebruikt spraakuitvoer om belangrijke informatie te geven en de actuele status te delen.
- Als de RCV 5 robotstofzuiger hulp of service nodig heeft, zal hij u dat in veel situaties laten weten via spraakuitvoer.
Gegevensbescherming en updates
- Als fabrikant met hoofdzetel in Duitsland hecht Kärcher veel belang aan gegevensbescherming en ziet het er nauwlettend op toe dat aan alle toepasselijke wettelijke vereisten wordt voldaan.
- De volledige gegevensoverdracht tussen de Home Robots app op je smartphone en je robotstofzuiger en -mop verloopt via een cloud naar servers die zich alleen in Duitsland bevinden.
- Regelmatige updates verbeteren en breiden de prestaties van de robotstofzuiger en app uit. Dit betekent ook dat de beveiliging van het systeem voortdurend wordt bijgewerkt om te voldoen aan de huidige specificaties.
Vliesfilterzak
- De fleece filterzak houdt stof en vuil betrouwbaar vast.
- Zeer eenvoudige en hygiënische afvoer van het verzamelde vuil.
- Wanneer de fleece filterzak uit het station wordt gehaald, sluit deze automatisch af. Zo blijft het vuil veilig in de zak en wordt voorkomen dat stof vrijkomt bij het vervangen van de zak.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Oplaadtijd batterij (min)
|230
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Autonomie van de batterij (Ah)
|5,2
|Looptijd batterij per oplaadbeurt (min)
|120
|Oppervlakteprestatie (afhankelijk van reinigingsmodus) (m²/u)
|85
|Afvalcontainer (ml)
|330
|Schoonwatertank (ml)
|240
|Zuigvermogen (Pa)
|5000
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|66
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht robotstofzuiger (incl. dweilunit en microvezeldoek) (kg)
|3,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|12,5
|Robotstofzuigerhoogte (mm)
|97
|Robotdiameter (mm)
|350
|Afmetingen laadstation (l x b x h) (mm)
|135 x 150 x 99
Inbegrepen bij levering
- Reinigingsborstel
- Zijborstel: 2 x
- Filters: 2 x
- Schoonmaaktool
- Dweilunit
- Reinigingsdoek: 2 x
- Afvalcontainer
- Schoonwatertank
Uitvoering
- Autonome reiniging
- Anti-valsensoren
- Tapijtsensor
- Oplaad- en zuigstation
- Bediening via app
- Verbonden via WLAN
- Slimme services en functionaliteiten in de app
- Spraakuitvoer
- Lasernavigatiesysteem (LiDAR)
- Lasersensor en camera
- Timer: Meerdere timers mogelijk
- Reinigingsmodi: Droogreiniging/ Nat reinigen/ Gecombineerde reiniging (nat en droog)/ Automatisch systeem/ Plek
Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
- Laagpolig tapijt
Toebehoren
Onderdelen RCV 5 Comfort
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.