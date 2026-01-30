Faites l'expérience d'un nettoyage des sols sans effort avec la RVF 7 intelligente. Cette autolaveuse autonome innovante ne nettoie pas seulement les sols durs, mais également les tapis à poils courts, et ce, de manière entièrement autonome. Grâce à la navigation LiDAR intelligente, à la caméra et à la technologie IA, elle détecte les obstacles et navigue de manière fiable à travers toutes les pièces. Avec une puissance d'aspiration pouvant aller jusqu'à 10.000 pascals, elle élimine aisément la saleté dans le cadre du nettoyage à sec, tandis que la technologie éprouvée du rouleau garantit un excellent nettoyage humide. La station multifonction de la RVF 7 Comfort permet par ailleurs encore plus d'autonomie. Dès que l'eau propre vient à manquer ou que les réservoirs pour l'eau sale et les déchets secs sont pleins, la RVF 7 Comfort se rend automatiquement à la station. Celle-ci se charge de l'appoint d'eau propre ainsi que de l'élimination de l'eau sale et des déchets secs, et ce, sans aucune intervention. Commandez la RVF 7 Comfort confortablement depuis une application et profitez du temps libre gagné pendant qu'elle se charge de faire régner une propreté éclatante.