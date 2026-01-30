Ervaar moeiteloze vloerreiniging met de intelligente RVF 7 Comfort Extra. Deze innovatieve robotstofzuiger en -dweil reinigt niet alleen harde vloeren, maar ook laagpolig tapijt – en doet dat volledig autonoom. Dankzij de intelligente LiDAR-navigatie, camera- en AI-technologie herkent hij obstakels en navigeert hij feilloos door alle kamers. Met een zuigkracht tot 10.000 pascal verwijdert hij moeiteloos vuil tijdens het stofzuigen, terwijl de beproefde Kärcher-rollertechnologie zorgt voor een uitstekende natte reiniging. Het multifunctionele station van de RVF 7 Comfort Extra maakt een nog grotere autonomie mogelijk. Zodra het schone water op is of de reservoirs voor vuil water en droog vuil vol zijn, keert de RVF 7 Comfort Extra automatisch terug naar het station. Daar wordt vers water bijgevuld en worden vuil water en stof afgevoerd – volledig zonder handmatige tussenkomst. Bedien de RVF 7 Comfort Extra eenvoudig via de app en geniet van meer vrije tijd terwijl hij uw huis stralend schoon houdt.