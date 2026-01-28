Aspirateur eau et poussières à batterie WD 3 Battery Set
Prêt à l'emploi : le WD 3 Battery Set fonctionnant sur batterie incluant la batterie. Aspirateur eau et poussières sans fil basé sur la plateforme de batterie Battery Power 36 V pour un nettoyage polyvalent des sols et d'autres surfaces.
Le WD 3 Battery Set fonctionnant sur batterie permet de travailler sans dépendre du réseau électrique en bénéficiant de toutes les fonctionnalités d'un aspirateur eau et poussières. L'autonomie de la batterie incluse dans ce set est de quinze minutes. Grâce à la technologie temps réel, le niveau de batterie est indiqué en permanence sur l'afficheur LCD de la batterie. Cet appareil à l'aspiration puissante inclut une cuve en plastique robuste et résistante aux chocs d'une capacité de 17 litres. Le filtre à cartouche permet d'aspirer facilement les saletés sèches et humides, sans même avoir à changer de filtre. Le flexible d'aspiration à flux optimisé et le suceur pour sol à clip astucieux avec embout combiné garantissent un ramassage optimal des saletés et une propreté irréprochable. Grâce à la poignée facilement amovible, les accessoires peuvent être fixés directement sur le flexible d'aspiration. Lors des pauses, le tube d'aspiration et le suceur peuvent être entreposés en tout confort grâce à la position de stationnement. Autres équipements : fonction de soufflerie, système de verrouillage « Pull 'n' Push », poignée de transport ergonomique et rangement très pratique des accessoires. Enfin, la compatibilité au sein de la plateforme de batterie 36 V permet également d'utiliser la batterie avec d'autres appareils de la plateforme Battery Power 36 V pour une liberté de mouvement sans limites.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 VPermet de travailler sans raccordement au secteur, pour une liberté de mouvement maximale. Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.
Filtre cartouche spécialPour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
Fonction de soufflerie pratiquePartout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile. Élimination de la saleté sans effort, par exemple sur du gravier.
Suceur de sol et flexible d’aspiration
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Rangement pratique des accessoires
- Rangement peu encombrant et sûr du flexible d’aspiration et des accessoires, afin de les avoir toujours à portée de main.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Pour un transport confortable de l'aspirateur.
Grandes roues de transport
- Pour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|300
|Puissance d’aspiration (W)
|80
|Dépression (mbar)
|max. 110
|Débit d'air (l/s)
|max. 40
|Taille de la cuve (l)
|17
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve jaune Pare-chocs jaune
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|2,5
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 70 (2,5 Ah) / env. 140 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 15 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|315
|Courant de charge (A)
|0,5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5,2
|Poids emballage inclus (kg)
|9,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|388 x 340 x 503
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 36 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 36 V (1 pièce)
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Clips
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Écran intelligent: intégration à la batterie
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Abri de jardin
- Intérieur des véhicules
- Liquides
- Atelier
- Garage
- Cave
- Entrée
- Salle de loisirs