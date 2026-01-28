Le WD 3 Battery Set fonctionnant sur batterie permet de travailler sans dépendre du réseau électrique en bénéficiant de toutes les fonctionnalités d'un aspirateur eau et poussières. L'autonomie de la batterie incluse dans ce set est de quinze minutes. Grâce à la technologie temps réel, le niveau de batterie est indiqué en permanence sur l'afficheur LCD de la batterie. Cet appareil à l'aspiration puissante inclut une cuve en plastique robuste et résistante aux chocs d'une capacité de 17 litres. Le filtre à cartouche permet d'aspirer facilement les saletés sèches et humides, sans même avoir à changer de filtre. Le flexible d'aspiration à flux optimisé et le suceur pour sol à clip astucieux avec embout combiné garantissent un ramassage optimal des saletés et une propreté irréprochable. Grâce à la poignée facilement amovible, les accessoires peuvent être fixés directement sur le flexible d'aspiration. Lors des pauses, le tube d'aspiration et le suceur peuvent être entreposés en tout confort grâce à la position de stationnement. Autres équipements : fonction de soufflerie, système de verrouillage « Pull 'n' Push », poignée de transport ergonomique et rangement très pratique des accessoires. Enfin, la compatibilité au sein de la plateforme de batterie 36 V permet également d'utiliser la batterie avec d'autres appareils de la plateforme Battery Power 36 V pour une liberté de mouvement sans limites.