Le WD 3 V-17/4/20 allie aspiration puissante et efficacité énergétique avec une puissance nominale absorbée de seulement 1 000 watts. En outre, l'appareil, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol à clips sont parfaitement assortis et permettent ainsi d'excellents résultats de nettoyage sur les saletés sèches, humides, fines ou grossières. Cet aspirateur eau et poussières se distingue par son format compact, une cuve en plastique robuste de 17 litres, un câble de 4 mètres, un flexible d'aspiration de 2 mètres et son sachet filtre en non-tissé. Grâce au filtre à cartouche monobloc, il est possible d'aspirer les saletés aussi bien humides que sèches sans devoir changer de filtre. La fonction de soufflerie est utile pour nettoyer les endroits difficiles d'accès. Le rangement du flexible est peu encombrant en le suspendant sur la tête de l'appareil. Le câble peut être rangé grâce au crochet pour câble tandis que les tubes et les suceurs pour sol se rangent sur le pare-chocs. Le système de verrouillage « Pull & Push » permet une ouverture et une fermeture très faciles de la cuve. La poignée de l'aspirateur peut être retirée afin de fixer les accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Tout aussi astucieux : la surface de rangement sur la tête de l'appareil permet d'entreposer des outils et de petites pièces. La poignée de transport ergonomique assure un transport confortable.