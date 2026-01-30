Particulièrement flexible avec une batterie interchangeable : l'aspirateur à main CVH 2-4 est toujours prêt à l'emploi et à portée de main pour une multitude de tâches de nettoyage à la cuisine, dans les pièces à vivre et les chambres ou encore dans l'habitacle. Il élimine sans mal les saletés telles que les miettes, les cheveux et la poussière. Le suceur pour fentes 2 en 1 fait régner la propreté aussi bien sur les surfaces délicates que dans les endroits difficiles à atteindre. Léger et doté d'un design compact, cet aspirateur permet une utilisation ergonomique et hygiénique sans contact avec la saleté. Un système de filtration à 2 niveaux assure la propreté de l'air rejeté. Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 4 V non incluse. Compatible avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.