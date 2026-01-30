Bijzonder flexibel door verwisselbare batterij: de kruimeldief CVH 2-4 is altijd klaar voor gebruik en snel bij de hand voor vele schoonmaakklussen in de keuken, woon- of slaapkamer of in het interieur van een voertuig. Het verwijdert gemakkelijk vuil zoals kruimels, haren en stof. De 2-in-1 spleetzuigmond zorgt voor netheid op gevoelige oppervlakken en op moeilijk bereikbare plaatsen. Licht en met een compact ontwerp maakt de handstofzuiger een ergonomische en hygiënische bediening mogelijk zonder enig contact met vuil. Een 2-traps filtersysteem zorgt voor schone afvoerlucht. 4 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij, niet bij de levering inbegrepen. Te gebruiken met alle 4 V Karcher Battery Power-apparaten zoals de Floor Cleaners FC 2-4 en FC 4-4.