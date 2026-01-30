CVH 2-4
Maak een einde aan stof en kruimels: de compacte kruimeldief CVH 2-4 met 4 V verwisselbare batterij is altijd klaar voor gebruik, mobiel en veelzijdig. Batterij en oplader niet inbegrepen.
Bijzonder flexibel door verwisselbare batterij: de kruimeldief CVH 2-4 is altijd klaar voor gebruik en snel bij de hand voor vele schoonmaakklussen in de keuken, woon- of slaapkamer of in het interieur van een voertuig. Het verwijdert gemakkelijk vuil zoals kruimels, haren en stof. De 2-in-1 spleetzuigmond zorgt voor netheid op gevoelige oppervlakken en op moeilijk bereikbare plaatsen. Licht en met een compact ontwerp maakt de handstofzuiger een ergonomische en hygiënische bediening mogelijk zonder enig contact met vuil. Een 2-traps filtersysteem zorgt voor schone afvoerlucht. 4 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij, niet bij de levering inbegrepen. Te gebruiken met alle 4 V Karcher Battery Power-apparaten zoals de Floor Cleaners FC 2-4 en FC 4-4.
Kenmerken en voordelen
4 V Kärcher Battery Power: verwisselbare accu verkrijgbaar als apart accessoireMaximale flexibiliteit en langere looptijd dankzij extra batterij. Langdurig, veilig en krachtig dankzij li-ioncellen. Compatibel met alle andere 4 V Kärcher Battery Power-apparaten.
Compact, eenvoudig en direct klaar voor gebruikAltijd klaar voor gebruik en veelzijdig inzetbaar dankzij praktische accessoires.
Tweetraps HEPA-filtersysteemZeer effectief: stalen voorfilter voor grof vuil, fijnfilter voor schone afvoerlucht.
Hoge reinigingscapaciteit
- Optimale zuigkracht voor alle soorten kleinere schoonmaakklussen.
Praktische accessoires
- Geschikt voor delicate oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen.
Wasbaar filter en stofreservoir
- Gemakkelijk schoon te maken onder stromend water en kan opnieuw worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|4 V Battery platform
|Container (l)
|0,15
|Max. vermogen (W)
|54
|Looptijd max. modus (min)
|10
|Stroomsoort (V)
|nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 10 (2,5 Ah)
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|359 x 76 x 77
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- 2-in-1 spleetmondstuk
- Type HEPA-filter: HEPA Filter
Toepassingen
- Gestoffeerde meubels
- Wageninterieur
