Aspirateur balai sans fil CVH 3 Plus
Très absorbant et prêt à l’emploi partout et à tout moment : avec l’aspirateur à main compact CVH 3 Plus, les salissures dans le salon, la chambre à coucher, la cuisine ou la voiture ne sont plus un problème.
Un compagnon puissant (pour un usage quotidien) : l’aspirateur à main balai CVH 3 Plus fonctionnant sur batterie offre la puissance nécessaire pour éliminer vigoureusement et sans résidus tous les types de saleté comme les cheveux, les miettes et la poussière à n’importe quel endroit. Le double système de filtration lavable, composé d’un tamis fin en acier pour les gros déchets et les cheveux ainsi que d’un filtre HEPA (EN 1822:1998) installé en aval, assure une propreté accrue de l’air rejeté. Atouts supplémentaires : puissance d’aspiration élevée et durée de vie prolongée grâce au moteur BLDC silencieux, format compact et léger de l’appareil, 2 niveaux d’aspiration différents avec jusqu’à 20 minutes d’autonomie de la batterie ainsi qu’une station de recharge pratique offrant des rangements pour les accessoires.
Caractéristiques et avantages
Puissance de nettoyage élevée grâce au moteur BLDCPuissance d'aspiration élevée pour toutes sortes de petites tâches de nettoyage grâce au moteur BLDC.
Deux modes au choixMode minimal pour une autonomie prolongée (20 minutes maximum), mode maximal pour une puissance d'aspiration élevée.
Station de recharge avec rangement des accessoiresRecharge et rangement pratiques et faciles sur la station de recharge.
Léger et compact
- Réalisation sans effort des petites tâches de nettoyage du quotidien.
Prêt à l'emploi
- Utilisation possible partout et à tout moment grâce au design compact et aux accessoires faciles d'utilisation.
Système de filtration à deux niveaux
- Association idéale d’un tamis fin en acier pour les gros déchets et les cheveux et d’un filtre HEPA (EN 1822:1998).
Filtre et bac à poussières lavables
- Éléments faciles à nettoyer à l'eau courante et réutilisables.
Accessoires pratiques
- Modèle adapté aux surfaces délicates et aux endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Cuve (l)
|0,15
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 78
|Puissance absorbée (W)
|70
|Autonomie en mode min. (min)
|20
|Autonomie en mode max. (min)
|10
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension de la batterie (V)
|7,2
|Tension (V)
|7,2
|Capacité de la batterie (Ah)
|2
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (h)
|4
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|0,6
|Poids emballage inclus (kg)
|1,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|330 x 76 x 76
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Station de recharge + adaptateur 5 V/2 A (1 de chaque)
- Suceur pour fentes 2 en 1
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA (EN 1822:1998)
- Station d'accueil avec fonction de charge
Équipement
- Réglage de puissance: avec 2 niveaux de puissance
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Mobilier
- Intérieur des véhicules
Accessoires
Piéces détachées CVH 3 Plus
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.