Un compagnon puissant (pour un usage quotidien) : l’aspirateur à main balai CVH 3 Plus fonctionnant sur batterie offre la puissance nécessaire pour éliminer vigoureusement et sans résidus tous les types de saleté comme les cheveux, les miettes et la poussière à n’importe quel endroit. Le double système de filtration lavable, composé d’un tamis fin en acier pour les gros déchets et les cheveux ainsi que d’un filtre HEPA (EN 1822:1998) installé en aval, assure une propreté accrue de l’air rejeté. Atouts supplémentaires : puissance d’aspiration élevée et durée de vie prolongée grâce au moteur BLDC silencieux, format compact et léger de l’appareil, 2 niveaux d’aspiration différents avec jusqu’à 20 minutes d’autonomie de la batterie ainsi qu’une station de recharge pratique offrant des rangements pour les accessoires.