Een krachtige (alledaagse) assistent: de batterij aangedreven kruimeldief CVH 3 Plus verwijdert effectief alle soorten vuil, zoals haren, kruimels en stof, waar dan ook en zonder sporen achter te laten. Bovendien zorgt het wasbare tweestapsfiltersysteem, bestaande uit een fijn staalgaas voor grof vuil en haren en een nageschakeld HEPA-filter (EN 1822:1998), ervoor dat de afvoerlucht extra schoon is. Andere voordelen: hoge zuigkracht en een langere levensduur dankzij tot de stille BLDC-motor, het compacte en lichtgewicht ontwerp, de twee verschillende zuigniveaus met een batterijduur van maximaal 20 minuten en een handig laadstation inclusief opbergruimte voor accessoires.