CVH 3 Plus
Krachtig en altijd en overal inzetbaar: met de compacte kruimeldief CVH 3 Plus neem je afscheid van vuil in de woonkamer, slaapkamer, keuken of auto.
Een krachtige (alledaagse) assistent: de batterij aangedreven kruimeldief CVH 3 Plus verwijdert effectief alle soorten vuil, zoals haren, kruimels en stof, waar dan ook en zonder sporen achter te laten. Bovendien zorgt het wasbare tweestapsfiltersysteem, bestaande uit een fijn staalgaas voor grof vuil en haren en een nageschakeld HEPA-filter (EN 1822:1998), ervoor dat de afvoerlucht extra schoon is. Andere voordelen: hoge zuigkracht en een langere levensduur dankzij tot de stille BLDC-motor, het compacte en lichtgewicht ontwerp, de twee verschillende zuigniveaus met een batterijduur van maximaal 20 minuten en een handig laadstation inclusief opbergruimte voor accessoires.
Kenmerken en voordelen
Hoge reinigingsprestaties dankzij de borstelloze motorHoge zuigkracht voor alle soorten kleinere schoonmaakklussen dankzij de BLDC-motor.
Keuze tussen twee opzuigstandenStandaard stand voor lange looptijd (max. 20 min), maximale stand voor hoge zuigkracht.
Oplaadstation met opbergruimte voor accessoiresHandig opladen en eenvoudig op te bergen op het laadstation.
Licht en compact
- Voer moeiteloos kleine dagelijkse schoonmaakklussen uit.
Gebruiksklaar
- Altijd en overal inzetbaar dankzij het compacte ontwerp en eenvoudig gebruik van accessoires.
Tweetraps HEPA-filtersysteem
- Ideale combinatie van fijn staalgaas voor grof vuil en haar, evenals het HEPA-filter (EN 1822:1998).
Wasbare filter en stofreservoir
- Gemakkelijk schoon te maken onder stromend water en kan opnieuw worden gebruikt.
Praktische accessoires
- Geschikt voor delicate oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Container (l)
|0,15
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Max. vermogen (W)
|70
|Looptijd min. modus (min)
|20
|Looptijd max. modus (min)
|10
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Batterij spanning (V)
|7,2
|Stroomsoort (V)
|7,2
|Autonomie van de batterij (Ah)
|2
|Laadtijd met de standaard lader (u)
|4
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|330 x 76 x 76
Inbegrepen bij levering
- Lader: 5V / 2A laadstation + adapter (1 van elk)
- 2-in-1 spleetmondstuk
- Type HEPA-filter: HEPA Filter
- Parkeerstation met laadunit
Uitvoering
- Vermogensregeling: met 2 prestatieniveaus
Videos
Toepassingen
- Meubels
- Wageninterieur
Toebehoren
Onderdelen CVH 3 Plus
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.