L'édition CVH Anniversary Edition, disponible à l'occasion des 90 ans de l'entreprise, se décline dans une gamme de coloris limitée et est équipée d'accessoires spéciaux. L'aspirateur à main fonctionnant sur batterie élimine efficacement toutes sortes de saletés, telles que les cheveux, les miettes ou la poussière, sans laisser de traces et ce, sur toutes les surfaces et dans les endroits même les plus exigus. Le double système de filtration lavable, composé d'un tamis fin en acier pour les gros déchets et les cheveux ainsi que d'un filtre HEPA (EN 1822:1998) installé en aval, assure en outre un niveau de propreté particulièrement élevé de l'air rejeté. Autres atouts : une puissance d'aspiration élevée et une durée de vie prolongée grâce au moteur BLDC silencieux, format compact et léger de l'appareil, deux niveaux d'aspiration avec jusqu'à vingt minutes d'autonomie de la batterie. Grâce à la fonction de recharge pratique via USB-C, l'aspirateur est particulièrement adapté aux voitures et au camping/au caravaning. Peu encombrant, l'édition CVH Anniversary Edition et tous ses accessoires peuvent être rangés et transportés dans le sac en tissu fourni.