Aspirateur balai sans fil CVH Anniversary Edition
L'édition limitée CVH Anniversary Edition, dotée d'accessoires spéciaux à l'occasion du 90e anniversaire de l'entreprise, nettoie efficacement et reste prête à l'emploi partout et à tout moment.
L'édition CVH Anniversary Edition, disponible à l'occasion des 90 ans de l'entreprise, se décline dans une gamme de coloris limitée et est équipée d'accessoires spéciaux. L'aspirateur à main fonctionnant sur batterie élimine efficacement toutes sortes de saletés, telles que les cheveux, les miettes ou la poussière, sans laisser de traces et ce, sur toutes les surfaces et dans les endroits même les plus exigus. Le double système de filtration lavable, composé d'un tamis fin en acier pour les gros déchets et les cheveux ainsi que d'un filtre HEPA (EN 1822:1998) installé en aval, assure en outre un niveau de propreté particulièrement élevé de l'air rejeté. Autres atouts : une puissance d'aspiration élevée et une durée de vie prolongée grâce au moteur BLDC silencieux, format compact et léger de l'appareil, deux niveaux d'aspiration avec jusqu'à vingt minutes d'autonomie de la batterie. Grâce à la fonction de recharge pratique via USB-C, l'aspirateur est particulièrement adapté aux voitures et au camping/au caravaning. Peu encombrant, l'édition CVH Anniversary Edition et tous ses accessoires peuvent être rangés et transportés dans le sac en tissu fourni.
Caractéristiques et avantages
Puissance de nettoyage élevée grâce au moteur BLDCPuissance d'aspiration élevée pour toutes sortes de petites tâches de nettoyage grâce au moteur BLDC.
Deux modes au choixMode minimal pour une autonomie prolongée (20 minutes maximum), mode maximal pour une puissance d'aspiration élevée.
Rechargement facileLa prise de charge USB Type-C de l'appareil permet une recharge flexible, même en déplacement, par ex. dans la voiture ou sur la batterie de secours.
Léger et compact
- Réalisation sans effort des petites tâches de nettoyage du quotidien.
Prêt à l'emploi
- Utilisation possible partout et à tout moment grâce au design compact et aux accessoires faciles d'utilisation.
Système de filtration à deux niveaux
- Association idéale d’un tamis fin en acier pour les gros déchets et les cheveux et d’un filtre HEPA (EN 1822:1998).
Filtre et bac à poussières lavables
- Éléments faciles à nettoyer à l'eau courante et réutilisables.
Accessoires pratiques
- Modèle adapté aux surfaces délicates et aux endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Cuve (l)
|0,15
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|78
|Puissance absorbée (W)
|max. 100
|Autonomie en mode min. (min)
|20
|Autonomie en mode max. (min)
|9
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension de la batterie (V)
|7,2
|Tension (V)
|7,2
|Capacité de la batterie (Ah)
|2,5
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (h)
|4
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|0,3
|Poids emballage inclus (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 76 x 76
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Câble USB + adaptateur 5 V/2 A (1 de chaque)
- Suceur pour fentes 2 en 1
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA (EN 1822:1998)
- Sachet matière
Équipement
- Réglage de puissance: avec 2 niveaux de puissance
Domaines d'utilisation
- Paniers et couchages d'animaux
- Idéal pour aspirer les surfaces telles que étagères, canapés, tables, etc.
- Tissu d'ameublement
Accessoires
Piéces détachées CVH Anniversary Edition
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.