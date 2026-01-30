CVH Anniversary Edition

Krachtig en altijd klaar voor gebruik dankzij de oplaadbare batterij en opladen via USB-C: met de flexibele CVH 3 handstofzuiger is vuil geen probleem meer – thuis of in de auto.

Een krachtige assistent voor dagelijks gebruik: de CVH 3 handstofzuiger op batterij verwijdert effectief alle soorten vuil, zoals haar, kruimels en stof, zonder sporen achter te laten – ongeacht het oppervlak, de ruimte of zelfs in krappe plekken. Het wasbare twee-staps filtersysteem, bestaande uit een fijn stalen gaas voor grof vuil en haar en het daaropvolgende HEPA-filter (EN 1822:1998), zorgt ervoor dat de uitgeblazen lucht extra schoon is. Andere voordelen: hoge zuigkracht en een langere levensduur dankzij de stille BLDC-motor, het compacte en lichte ontwerp van het apparaat, twee zuigniveaus met een batterijduur van maximaal 20 minuten. Dankzij de handige oplaadmogelijkheid via USB-C is de stofzuiger bijzonder geschikt voor auto's en kamperen/caravanen.

Kenmerken en voordelen
CVH Anniversary Edition: Hoge reinigingsprestaties dankzij de borstelloze motor
Hoge reinigingsprestaties dankzij de borstelloze motor
Hoge zuigkracht voor alle soorten kleinere schoonmaakklussen dankzij de BLDC-motor.
CVH Anniversary Edition: Keuze tussen twee opzuigstanden
Keuze tussen twee opzuigstanden
Standaard stand voor lange looptijd (max. 20 min), maximale stand voor hoge zuigkracht.
CVH Anniversary Edition: Comfortabel opladen
Comfortabel opladen
De USB type C-laadaansluiting op het apparaat maakt flexibel opladen mogelijk, zelfs onderweg, bijvoorbeeld tijdens het reizen. in de auto of aan de powerbank.
Licht en compact
  • Voer moeiteloos kleine dagelijkse schoonmaakklussen uit.
Gebruiksklaar
  • Altijd en overal inzetbaar dankzij het compacte ontwerp en eenvoudig gebruik van accessoires.
Tweetraps HEPA-filtersysteem
  • Ideale combinatie van fijn staalgaas voor grof vuil en haar, evenals het HEPA-filter (EN 1822:1998).
Wasbare filter en stofreservoir
  • Gemakkelijk schoon te maken onder stromend water en kan opnieuw worden gebruikt.
Praktische accessoires
  • Geschikt voor delicate oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties

Technische gegevens

Batterij aangedreven apparaat
Container (l) 0,15
Geluidsvermogensniveau (dB(A)) 78
Max. vermogen (W) max. 100
Looptijd min. modus (min) 20
Looptijd max. modus (min) 9
Batterij type Lithium-Ion batterij
Batterij spanning (V) 7,2
Stroomsoort (V) 7,2
Autonomie van de batterij (Ah) 2,5
Laadtijd met de standaard lader (u) 4
Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kleur zwart
Gewicht zonder toebehoren (kg) 0,3
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 380 x 76 x 76

Inbegrepen bij levering

  • Lader: 5 V / 2 A USB-kabel + adapter (1 van elk)
  • 2-in-1 spleetmondstuk
  • Type HEPA-filter: HEPA Filter
  • Opbergzak

Uitvoering

  • Vermogensregeling: met 2 prestatieniveaus
CVH Anniversary Edition
CVH Anniversary Edition
CVH Anniversary Edition
Toepassingen
  • Beklede meubels, stoelen, matrassen, huisdierenbedden en manden in huis
  • Ideaal voor het stofzuigen van oppervlakken zoals boekenplanken, zetels, tafels, enz.
  • Stoffen bekleding
Toebehoren
Onderdelen CVH Anniversary Edition

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.