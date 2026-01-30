CVH Anniversary Edition
Krachtig en altijd klaar voor gebruik dankzij de oplaadbare batterij en opladen via USB-C: met de flexibele CVH 3 handstofzuiger is vuil geen probleem meer – thuis of in de auto.
Een krachtige assistent voor dagelijks gebruik: de CVH 3 handstofzuiger op batterij verwijdert effectief alle soorten vuil, zoals haar, kruimels en stof, zonder sporen achter te laten – ongeacht het oppervlak, de ruimte of zelfs in krappe plekken. Het wasbare twee-staps filtersysteem, bestaande uit een fijn stalen gaas voor grof vuil en haar en het daaropvolgende HEPA-filter (EN 1822:1998), zorgt ervoor dat de uitgeblazen lucht extra schoon is. Andere voordelen: hoge zuigkracht en een langere levensduur dankzij de stille BLDC-motor, het compacte en lichte ontwerp van het apparaat, twee zuigniveaus met een batterijduur van maximaal 20 minuten. Dankzij de handige oplaadmogelijkheid via USB-C is de stofzuiger bijzonder geschikt voor auto's en kamperen/caravanen.
Kenmerken en voordelen
Hoge reinigingsprestaties dankzij de borstelloze motorHoge zuigkracht voor alle soorten kleinere schoonmaakklussen dankzij de BLDC-motor.
Keuze tussen twee opzuigstandenStandaard stand voor lange looptijd (max. 20 min), maximale stand voor hoge zuigkracht.
Comfortabel opladenDe USB type C-laadaansluiting op het apparaat maakt flexibel opladen mogelijk, zelfs onderweg, bijvoorbeeld tijdens het reizen. in de auto of aan de powerbank.
Licht en compact
- Voer moeiteloos kleine dagelijkse schoonmaakklussen uit.
Gebruiksklaar
- Altijd en overal inzetbaar dankzij het compacte ontwerp en eenvoudig gebruik van accessoires.
Tweetraps HEPA-filtersysteem
- Ideale combinatie van fijn staalgaas voor grof vuil en haar, evenals het HEPA-filter (EN 1822:1998).
Wasbare filter en stofreservoir
- Gemakkelijk schoon te maken onder stromend water en kan opnieuw worden gebruikt.
Praktische accessoires
- Geschikt voor delicate oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Container (l)
|0,15
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|78
|Max. vermogen (W)
|max. 100
|Looptijd min. modus (min)
|20
|Looptijd max. modus (min)
|9
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Batterij spanning (V)
|7,2
|Stroomsoort (V)
|7,2
|Autonomie van de batterij (Ah)
|2,5
|Laadtijd met de standaard lader (u)
|4
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 76 x 76
Inbegrepen bij levering
- Lader: 5 V / 2 A USB-kabel + adapter (1 van elk)
- 2-in-1 spleetmondstuk
- Type HEPA-filter: HEPA Filter
- Opbergzak
Uitvoering
- Vermogensregeling: met 2 prestatieniveaus
Toepassingen
- Beklede meubels, stoelen, matrassen, huisdierenbedden en manden in huis
- Ideaal voor het stofzuigen van oppervlakken zoals boekenplanken, zetels, tafels, enz.
- Stoffen bekleding
Toebehoren
Onderdelen CVH Anniversary Edition
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.