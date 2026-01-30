Een krachtige assistent voor dagelijks gebruik: de CVH 3 handstofzuiger op batterij verwijdert effectief alle soorten vuil, zoals haar, kruimels en stof, zonder sporen achter te laten – ongeacht het oppervlak, de ruimte of zelfs in krappe plekken. Het wasbare twee-staps filtersysteem, bestaande uit een fijn stalen gaas voor grof vuil en haar en het daaropvolgende HEPA-filter (EN 1822:1998), zorgt ervoor dat de uitgeblazen lucht extra schoon is. Andere voordelen: hoge zuigkracht en een langere levensduur dankzij de stille BLDC-motor, het compacte en lichte ontwerp van het apparaat, twee zuigniveaus met een batterijduur van maximaal 20 minuten. Dankzij de handige oplaadmogelijkheid via USB-C is de stofzuiger bijzonder geschikt voor auto's en kamperen/caravanen.