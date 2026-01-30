Dormir dans un environnement purifié et sain grâce au VCH 4 UVClean. Les matelas abritent des millions d'acariens et de bactéries qui peuvent provoquer des allergies et perturber le sommeil – c'est pourquoi une propreté apparente ne suffit pas ici. Le VCH 4 UVClean élimine efficacement les particules visibles et invisibles comme les acariens et les allergènes de vos matelas et de vos surfaces textiles, assurant ainsi une propreté parfaite en profondeur. À cet effet, le nettoyeur pour matelas combine efficacement 3 technologies performantes. Grâce à la puissante vibration du cylindre à percussion, la saleté incrustée en profondeur, les peaux mortes et les acariens sont détachés des fibres du matelas et amenés à la surface. Ensuite, le puissant moteur aspire les particules détachées sans concessions et les encapsule en toute sécurité dans le bac à déchets. Pendant ce temps, la lumière UV-C intégrée neutralise jusqu'à 99,9 % de toutes les bactéries et de tous les acariens à la surface. Cette combinaison assure une propreté en profondeur et sans risque pour la santé de tous les matelas, coussins et autres surfaces textiles.