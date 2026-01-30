Aspirateur pour matelas VCH 4 UVClean
Propreté en profondeur, y compris pour les personnes souffrant d'allergies : le VCH 4 UVClean débarrasse les matelas et autres surfaces textiles de 99,9 % de tous les acariens et de toutes les bactéries grâce à la lumière UV-C, à la vibration et à une grande puissance d'aspiration.
Dormir dans un environnement purifié et sain grâce au VCH 4 UVClean. Les matelas abritent des millions d'acariens et de bactéries qui peuvent provoquer des allergies et perturber le sommeil – c'est pourquoi une propreté apparente ne suffit pas ici. Le VCH 4 UVClean élimine efficacement les particules visibles et invisibles comme les acariens et les allergènes de vos matelas et de vos surfaces textiles, assurant ainsi une propreté parfaite en profondeur. À cet effet, le nettoyeur pour matelas combine efficacement 3 technologies performantes. Grâce à la puissante vibration du cylindre à percussion, la saleté incrustée en profondeur, les peaux mortes et les acariens sont détachés des fibres du matelas et amenés à la surface. Ensuite, le puissant moteur aspire les particules détachées sans concessions et les encapsule en toute sécurité dans le bac à déchets. Pendant ce temps, la lumière UV-C intégrée neutralise jusqu'à 99,9 % de toutes les bactéries et de tous les acariens à la surface. Cette combinaison assure une propreté en profondeur et sans risque pour la santé de tous les matelas, coussins et autres surfaces textiles.
Caractéristiques et avantages
500 W de puissance d'aspirationLe puissant moteur aspire efficacement toutes les particules détachées, les cheveux et la poussière.
Puissant cylindre à percussionLa forte vibration du cylindre à percussion (180 coups/s) détache même la saleté incrustée en profondeur et tenace, les acariens et leurs excréments nichés à l'intérieur des matelas et autres surfaces textiles.
Lumière UV-C fiableLa lumière UV-C intégrée agit sur la surface et neutralise de manière fiable 99,9 % de toutes les bactéries et de tous les acariens, sans utilisation de produits chimiques.
Système de bac innovant à 2 chambres
- La poussière aspirée est mise en rotation rapide grâce à la technologie cyclonique, ce qui fait tomber les grosses particules dans la première chambre du bac et les poussières fines dans la deuxième chambre.
- La séparation de l'air et de la saleté assure une puissance d'aspiration durablement efficace.
Câble d'alimentation long
- Plus de confort et de gain de temps grâce à une grande autonomie permettant un nettoyage pratique et sans interruption des surfaces étendues d'une seule traite.
Désinfection à l'air chaud à 65 °C
- La déshumidification à l'air chaud crée un microclimat sec, hostile aux acariens et aux bactéries dans le matelas et autres surfaces textiles, prévenant ainsi la présence d'acariens et de spores de moisissure.
Design compact et léger
- Garantit un maniement aisé pour un nettoyage confortable et polyvalent ainsi qu'un rangement peu encombrant de l'appareil dans n'importe quelle étagère ou armoire après l'utilisation.
Nettoyage final sans effort
- Le design élaboré permet une maintenance et un nettoyage rapides, hygiéniques et simples de toutes les pièces. L'appareil peut être vidé rapidement et redémarré directement.
Spécifications
Données techniques
|Capacité du bac à déchets (ml)
|400
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|80
|Déshumidification à l'air chaud (°C)
|65
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|500
|Longueur du câble (m)
|5
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Poids sans accessoires (kg)
|2,1
|Poids emballage inclus (kg)
|2,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|309 x 240 x 170
Équipement
- Rouleau battant
- Filtre en mousse: 2 Pièce(s)
- Filtre de protection du moteur: 3 Pièce(s)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Matelas
- Meubles rembourrés
- Lits d'enfants
Accessoires
Piéces détachées VCH 4 UVClean
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.