De VCH 4 UVClean voor een schone, gezonde slaap. Matrassen herbergen miljoenen mijten en bacteriën die allergieën kunnen veroorzaken en op hun beurt de slaap kunnen verstoren, dus het is niet voldoende dat een matras er gewoon schoon uitziet. De VCH 4 UVClean verwijdert effectief zowel zichtbare als onzichtbare deeltjes, zoals mijten en andere allergenen, van jouw matrassen en textieloppervlakken voor een grondige reiniging tot in de vezels. De matrasreiniger combineert drie krachtige technologieën voor een geweldig effect. De krachtige trilling van de kloprol maakt diep ingesleten vuil, dode huidcellen en mijten los van de matrasvezels en trekt ze naar de oppervlakte. De krachtige motor zuigt vervolgens de losgemaakte deeltjes compromisloos op en vangt ze veilig op in de afvalcontainer. Tegelijkertijd neutraliseert het geïntegreerde UV-C-licht tot 99,9 procent van alle bacteriën en mijten op het oppervlak. Deze combinatie zorgt ervoor dat alle matrassen, kussens en andere textieloppervlakken een diepe reiniging krijgen om de gezondheid van de gebruiker te beschermen.