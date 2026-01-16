Balayeuse mécanique S 4 Twin
Deux brosses latérales, 20 litres de volume de réservoir à déchets et 680 mm de largeur de balayage : la balayeuse S 4 Twin pour une utilisation tout au long de l'année sur les surfaces peu étendues, de faible largeur, et pour une propreté parfaite jusqu'aux bords.
Peu importe qu'il s'agisse des pétales au printemps, du sable en été, des feuilles mortes en automne ou des matières d'épandage en hiver : la balayeuse efficace et ergonomique S 4 Twin de Kärcher garantit des résultats éclatants en un temps record autour de la maison et dans le jardin tout au long de l'année. Avec son rouleau de balayage puissant, ses 2 brosses latérales et une largeur de balayage totale de 680 millimètres, elle balaie aisément des superficies jusqu'à 2 400 m² par heure. La machine amène les déchets balayés directement dans le réservoir à déchets d'une contenance de 20 litres. Le garnissage long des brosses latérales garantit une propreté parfaite jusqu'aux bords. Le guidon réglable en hauteur permet un ajustement optimal à la taille de l'utilisateur respectif. Grâce au verrouillage à baïonnette utilisé, le réglage en hauteur n'implique plus aucune vis qui risquerait d'être perdue. Au besoin, la balayeuse peut être repliée entièrement, sans avoir à se pencher et en toute simplicité, grâce à une surface d'appui sur le cadre, puis portée à l'aide de la poignée – pour un rangement peu encombrant. La fixation sans outils de la brosse latérale est unique. De cette façon, la balayeuse est prête à l'emploi en un clin d'œil. Le réservoir à déchets se retire facilement et peut être déposé et vidé en toute sécurité sans contact avec la saleté.
Caractéristiques et avantages
Cache pratique pour la brosse latéraleFixation sans outils de la brosse latérale pour un équipement et une utilisation rapides.
Surface d'appui confortableRepli intégral de la balayeuse sans avoir à se pencher – pour un rangement peu encombrant.
Réglage en hauteur avec verrouillage à baïonnetteUn balayage qui ménage le dos grâce à un réglage en hauteur individuel.
Grand réservoir à déchets
- Un vidage fréquent du réservoir à déchets n'est pas nécessaire.
Retrait facile du réservoir à déchets
- Vidage facile du réservoir à déchets.
Réservoir à déchets autonome
- Vidage du réservoir à déchets sans contact avec la saleté.
Grande largeur de balayage
- Haute performance de nettoyage.
Balayage au plus près des bords
- Balayage en profondeur des recoins, rebords et joints.
Poignée pratique
- Grâce à la poignée, la balayeuse peut être portée et rangée facilement.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail avec balais latéraux (mm)
|680
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|2400
|Boîtier/cadre
|Plastique/plastique
|Cuve à déchets (l)
|20
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|10,2
|Poids, en état de marche (kg)
|10,2
|Poids emballage inclus (kg)
|11,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|760 x 668 x 940
Inclus dans la livraison
- Brosses latérales: 2 Pièce(s)
Équipement
- Guidon ergonomique
- Guidon réglage en continu
- Position de rangement
- Surface d'appui pour un rangement peu encombrant
- Fixation sans outils de la brosse latérale
- Réservoir à déchets autonome
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Allées autour de la maison
- Chemins
- Allées, entrées de garage
- Cave
Accessoires
Piéces détachées S 4 Twin
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.