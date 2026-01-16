Handveegmachine S 4 Twin
Twee zijborstels, een afvalcontainer van 20L en een veegbreedte van 680 mm: de S 4 Twin veegmachine met toepassingsmogelijkheden voor het hele jaar en grondige netheid tot aan elke rand.
Of het nu gaat om bloemblaadjes in de lente, zand in de zomer, bladeren in de herfst of gruis in de winter: de effectieve en ergonomische S 4 Twin veegmachine van Kärcher zorgt het hele jaar door voor verbluffende verschijningen rondom het huis en in de tuin. Met zijn krachtige rolborstel, 2 zijborstels en een veegbreedte van in totaal 680 mm veegt hij moeiteloos gebieden tot 2400 m² per uur. De machine transporteert het afval rechtstreeks naar de afvalcontainer van 20 liter. De lange haren van de zijborstels zorgen voor een grondige netheid tot aan de rand. De traploos verstelbare duwhandgreep kan optimaal worden aangepast aan de hoogte van de betreffende gebruiker. Dankzij de bajonetsluiting kunnen de schroeven niet meer verloren gaan bij het instellen van de hoogte. De veegmachine kan eenvoudig zonder te bukken worden ingeklapt dankzij een voetplaat aan het frame en gedragen door de handgreep - voor ruimtebesparende opslag. De veegmachine is in een mum van tijd klaar voor gebruik. De afvalcontainer kan eenvoudig worden verwijderd en veilig worden neergezet en geleegd zonder contact met vuil.
Kenmerken en voordelen
Handige beschermkap voor de zijborstelMontage van de zijborstel zonder gereedschap voor een snelle opbouw en inzetbaarheid.
Comfortabele voetplaatDe veegmachine opvouwen zonder te bukken - voor een ruimtesparende opberging.
Instelling van de hoogte met bajonetaansluitingRugvriendelijk vegen dankzij de individueel instelbare hoogte.
Grote afvalcontainer
- Het is niet nodig om de vuilcontainer regelmatig leeg te maken.
Eenvoudige verwijdering van de afvalcontainer
- Eenvoudig leegmaken van de vuilcontainer.
Zelfstaand vuilreservoir
- De vuilcontainer leegmaken zonder in contact te komen met enig vuil.
Grote veegbreedte
- Hoge reinigingscapaciteit.
Vegen tot dicht bij de rand
- Grondig vegen van hoeken, kanten en spleten.
Handige draaggreep
- De veegmachien kan eenvoudig worden vervoerd en opgeborgen dankzij de draaggreep.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte met zijborstel (mm)
|680
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|2400
|Behuizing / frame
|Plastic/Plastiek
|Vuilreservoir (l)
|20
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|10,2
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|10,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|760 x 668 x 940
Inbegrepen bij levering
- Zijbezems: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Ergonomische duwbeugel
- Onbeperkt instelbare duwbeugel
- Plaatsbesparende opberging
- Voetplaat voor een plaatsbesparende opberging
- Bevestiging van de zijbezem zonder gereedschap
- Zelfstaand vuilreservoir
Toepassingen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Paden rondom het huis
- Paden
- (Tuin) ingangen, opritten
- Kelder
Toebehoren
Onderdelen S 4 Twin
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.