Handveegmachine S 4 Twin

Of het nu gaat om bloemblaadjes in de lente, zand in de zomer, bladeren in de herfst of gruis in de winter: de effectieve en ergonomische S 4 Twin veegmachine van Kärcher zorgt het hele jaar door voor verbluffende verschijningen rondom het huis en in de tuin. Met zijn krachtige rolborstel, 2 zijborstels en een veegbreedte van in totaal 680 mm veegt hij moeiteloos gebieden tot 2400 m² per uur. De machine transporteert het afval rechtstreeks naar de afvalcontainer van 20 liter. De lange haren van de zijborstels zorgen voor een grondige netheid tot aan de rand. De traploos verstelbare duwhandgreep kan optimaal worden aangepast aan de hoogte van de betreffende gebruiker. Dankzij de bajonetsluiting kunnen de schroeven niet meer verloren gaan bij het instellen van de hoogte. De veegmachine kan eenvoudig zonder te bukken worden ingeklapt dankzij een voetplaat aan het frame en gedragen door de handgreep - voor ruimtebesparende opslag. De veegmachine is in een mum van tijd klaar voor gebruik. De afvalcontainer kan eenvoudig worden verwijderd en veilig worden neergezet en geleegd zonder contact met vuil.