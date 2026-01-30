Pétales, sable, feuilles mortes ou matières à épandre : la balayeuse mécanique efficace et ergonomique S 4 Twin 2 en 1 garantit des résultats éclatants en un temps record autour de la maison et dans le jardin – tout au long de l'année. En plus des brosses latérales standard pour les déchets secs, la S 4 Twin 2 en 1 est également équipée de 2 brosses latérales supplémentaires avec des poils plus durs pour les déchets humides. Avec son puissant rouleau-balai et sa largeur de balayage de 680 millimètres, elle vient aisément à bout de superficies jusqu'à 2 400 m² par heure. Les déchets balayés finissent directement dans le réservoir à déchets d'une contenance de 20 litres. Le poils longs des brosses latérales garantissent un nettoyage efficace jusqu'aux bords. La poignée réglable en hauteur en continu permet un ajustement optimal à la taille de l'utilisateur respectif. Grâce au verrouillage à baïonnette, le réglage en hauteur n'implique plus aucune vis qui risquerait d'être perdue. Au besoin, la balayeuse mécanique peut être repliée entièrement, sans avoir à se pencher, grâce à une surface d'appui sur le cadre, puis portée à l'aide de la poignée – pour un rangement peu encombrant. La fixation sans outils des brosses latérales est unique. De cette façon, la balayeuse mécanique est prête à l'emploi en un clin d'œil. Le réservoir à déchets se retire facilement et peut être déposé et vidé en toute sécurité sans contact avec la saleté.