Handveegmachine S 4 Twin 2-in-1
De S 4 Twin 2-in-1 veegmachine met een veegbreedte van 680 mm, 2 standaard zijborstels en 2 speciale zijborstels voor natte bladeren of afval. Met een vuilreservoir van 20L.
Vijf maal sneller vegen dan met een bezem: Met de comfortabele S 4 Twin 2-in-1 kan het! De onbreekbare en roestvrije veegmachine heeft een veegbreedte van 680 mm dankzij zijn krachtige walsborstel en zijn twee zijborstels. De S 4 Twin 2-in-1 wordt geleverd met zowel de standaard zijborstels voor droog afval als de 2 extra zijborstels met hardere borstelharen, die speciaal ontworpen zijn voor het verwijderen en opvegen van nat afval. Deze veegmachine is ideaal voor een oppervlak van 40 m². De machine leidt het afval direct in het 20 liter grote vuilreservoir en blinkt uit door zijn schitterende veegresultaten. De robuuste veegmachine is heel handig te manoeuvreren en is bijzonder flexibel. De extra lange borstelharen op de zijborstels zorgen voor een grondige reiniging helemaal tot aan de rand. De in de hoogte verstelbare duwbeugel met zijn handgreep met thermische ommanteling kan perfect worden aangepast aan het postuur van de gebruiker en hij kan ook volledig worden ingeklapt indien nodig – om rechtop te worden opgeborgen zodat hij weinig plaats inneemt. Het vuilreservoir kan heel gemakkelijk worden verwijderd en veilig opgeborgen en leeggemaakt zonder in contact te komen met het vuil.
Kenmerken en voordelen
Twee paar zijborstelsStandaard zijborstels voor droog afval, plus zijborstels met hardere borstelharen voor nat afval.
Handige beschermkap voor de zijborstelMontage van de zijborstel zonder gereedschap voor een snelle opbouw en inzetbaarheid.
Comfortabele voetplaatDe veegmachine opvouwen zonder te bukken - voor een ruimtesparende opberging.
Instelling van de hoogte met bajonetaansluiting
- Rugvriendelijk vegen dankzij de individueel instelbare hoogte.
Grote afvalcontainer
- Het is niet nodig om de vuilcontainer regelmatig leeg te maken.
Eenvoudige verwijdering van de afvalcontainer
- Eenvoudig leegmaken van de vuilcontainer.
Zelfstaand vuilreservoir
- De vuilcontainer leegmaken zonder in contact te komen met enig vuil.
Grote veegbreedte
- Hoge reinigingscapaciteit.
Vegen tot dicht bij de rand
- Grondig vegen van hoeken, kanten en spleten.
Handige draaggreep
- De veegmachien kan eenvoudig worden vervoerd en opgeborgen dankzij de draaggreep.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte met zijborstel (mm)
|680
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|2400
|Behuizing / frame
|Plastic/Plastiek
|Vuilreservoir (l)
|20
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|10,5
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|10,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|760 x 668 x 940
Inbegrepen bij levering
- Zijbezems: 2 Stuk(s)
- Zijborstel voor nat afval: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Ergonomische duwbeugel
- Onbeperkt instelbare duwbeugel
- Plaatsbesparende opberging
- Voetplaat voor een plaatsbesparende opberging
- Bevestiging van de zijbezem zonder gereedschap
- Zelfstaand vuilreservoir
Videos
Toepassingen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Paden rondom het huis
- Paden
- (Tuin) ingangen, opritten
- Kelder
Toebehoren
Onderdelen S 4 Twin 2-in-1
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.