Vijf maal sneller vegen dan met een bezem: Met de comfortabele S 4 Twin 2-in-1 kan het! De onbreekbare en roestvrije veegmachine heeft een veegbreedte van 680 mm dankzij zijn krachtige walsborstel en zijn twee zijborstels. De S 4 Twin 2-in-1 wordt geleverd met zowel de standaard zijborstels voor droog afval als de 2 extra zijborstels met hardere borstelharen, die speciaal ontworpen zijn voor het verwijderen en opvegen van nat afval. Deze veegmachine is ideaal voor een oppervlak van 40 m². De machine leidt het afval direct in het 20 liter grote vuilreservoir en blinkt uit door zijn schitterende veegresultaten. De robuuste veegmachine is heel handig te manoeuvreren en is bijzonder flexibel. De extra lange borstelharen op de zijborstels zorgen voor een grondige reiniging helemaal tot aan de rand. De in de hoogte verstelbare duwbeugel met zijn handgreep met thermische ommanteling kan perfect worden aangepast aan het postuur van de gebruiker en hij kan ook volledig worden ingeklapt indien nodig – om rechtop te worden opgeborgen zodat hij weinig plaats inneemt. Het vuilreservoir kan heel gemakkelijk worden verwijderd en veilig opgeborgen en leeggemaakt zonder in contact te komen met het vuil.