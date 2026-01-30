Balayeuse mécanique S 6
38 l de volume de réservoir à déchets, brosse latérale et 670 mm de largeur de balayage : la S 6 est la balayeuse idéale pour les surfaces étendues, de largeur importante, et pour une propreté parfaite jusqu'aux bords tout au long de l'année.
Printemps, été, automne ou hiver – la nouvelle balayeuse S 6 de Kärcher convient pour le nettoyage autour de la maison et dans le jardin tout au long de l'année. Elle est efficace : grâce à son rouleau de balayage puissant, à sa brosse latérale et à sa largeur de balayage totale de 670 millimètres, elle balaie aisément des superficies jusqu'à 2 500 m² en une heure. Elle est ergonomique : le guidon se règle facilement en 2 positions sans avoir à se pencher et offre ainsi un ajustement optimal à la taille de l'utilisateur respectif. Et elle est propre : les déchets balayés sont amenés directement dans le réservoir à déchets d'une contenance de 38 litres qui peut être vidé sans se salir les mains. Autre atout : le réglage en hauteur supplémentaire de la brosse latérale qui permet une adaptation de la pression de contact à tous les déchets balayés et par conséquent un résultat de balayage optimal. En outre, la S 6 peut être repliée entièrement en toute simplicité grâce à une surface d'appui sur le cadre et rangée avec un encombrement minimal. Grâce à la fixation sans outils de la brosse latérale, la balayeuse est prête à l'emploi en un clin d'œil.
Caractéristiques et avantages
Cache pratique pour la brosse latéraleFixation sans outils de la brosse latérale pour un équipement et une utilisation rapides.
Surface d'appui confortableRepli intégral de la balayeuse sans avoir à se pencher – pour un rangement peu encombrant.
Réglage en hauteur flexible des brosses latéralesAdaptation individuelle de la pression de contact pour différents types de saleté.
Grand réservoir à déchets
- Un vidage fréquent du réservoir à déchets n'est pas nécessaire.
Retrait facile du réservoir à déchets
- Vidage facile du réservoir à déchets.
Réservoir à déchets autonome
- Vidage du réservoir à déchets sans contact avec la saleté.
Grande largeur de balayage
- Haute performance de nettoyage.
Balayage au plus près des bords
- Balayage en profondeur des recoins, rebords et joints.
Guidon réglable en hauteur (2 positions)
- Un balayage qui ménage le dos grâce à un réglage en hauteur individuel.
Poignée pratique
- Grâce à la poignée, la balayeuse peut être portée et rangée facilement.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail avec balais latéraux (mm)
|670
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|2500
|Boîtier/cadre
|Plastique/plastique
|Cuve à déchets (l)
|38
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|14,2
|Poids, en état de marche (kg)
|14,2
|Poids emballage inclus (kg)
|17,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|926 x 795 x 1032
Inclus dans la livraison
- Brosses latérales: 1 Pièce(s)
Équipement
- Guidon ergonomique
- Guidon réglable en hauteur (2 positions)
- Position de rangement
- Surface d'appui pour un rangement peu encombrant
- Brosse latérale réglable en continu
- Fixation sans outils de la brosse latérale
- Réservoir à déchets autonome
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Allées autour de la maison
- Chemins
- Allées, entrées de garage
- Cave
Accessoires
Piéces détachées S 6
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.