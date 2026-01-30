Handveegmachine S 6

Of het nu lente, zomer, herfst of winter is - de nieuwe S 6 veegmachine van Kärcher is geschikt voor het hele jaar door schoonmaken rond huis en in de tuin. Het is effectief: dankzij de krachtige rolborstel, zijborstel en een veegbreedte van in totaal 670 mm veegt het apparaat moeiteloos gebieden tot 2500 m² in een uur. Het is ergonomisch: de duwhandgreep kan worden ingesteld op 2 posities zonder te bukken en kan optimaal worden aangepast aan de hoogte van de gebruiker. En het is schoon: het afval belandt direct in de 38 liter grote afvalcontainer die geen vuile handen veroorzaakt bij het legen. Een ander pluspunt is de extra hoogte-instelling van de zijborstel, waardoor een aanpassing van de contactdruk met het afval mogelijk is - en dus optimale veegresultaten. De S 6 kan ook volledig worden ingeklapt dankzij een voetplaat aan het frame en ruimtebesparend worden opgeborgen. De veegmachine is in een mum van tijd klaar voor gebruik dankzij de gereedschaploze installatie van de zijborstel.