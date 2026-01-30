Handveegmachine S 6
Afvalcontainer van 38L, zijborstel en 670 mm veegbreedte: de S 6 veegmachine met toepassingsmogelijkheden voor het hele jaar. Ideaal voor grotere oppervlakken met garantie voor netheid tot elke rand.
Of het nu lente, zomer, herfst of winter is - de nieuwe S 6 veegmachine van Kärcher is geschikt voor het hele jaar door schoonmaken rond huis en in de tuin. Het is effectief: dankzij de krachtige rolborstel, zijborstel en een veegbreedte van in totaal 670 mm veegt het apparaat moeiteloos gebieden tot 2500 m² in een uur. Het is ergonomisch: de duwhandgreep kan worden ingesteld op 2 posities zonder te bukken en kan optimaal worden aangepast aan de hoogte van de gebruiker. En het is schoon: het afval belandt direct in de 38 liter grote afvalcontainer die geen vuile handen veroorzaakt bij het legen. Een ander pluspunt is de extra hoogte-instelling van de zijborstel, waardoor een aanpassing van de contactdruk met het afval mogelijk is - en dus optimale veegresultaten. De S 6 kan ook volledig worden ingeklapt dankzij een voetplaat aan het frame en ruimtebesparend worden opgeborgen. De veegmachine is in een mum van tijd klaar voor gebruik dankzij de gereedschaploze installatie van de zijborstel.
Kenmerken en voordelen
Handige beschermkap voor de zijborstelMontage van de zijborstel zonder gereedschap voor een snelle opbouw en inzetbaarheid.
Comfortabele voetplaatDe veegmachine opvouwen zonder te bukken - voor een ruimtesparende opberging.
Flexibele instelling van de hoogte van de zijborstelsIndividueel instelbare borsteldruk voor verschillende soorten vuil.
Grote afvalcontainer
- Het is niet nodig om de vuilcontainer regelmatig leeg te maken.
Eenvoudige verwijdering van de afvalcontainer
- Eenvoudig leegmaken van de vuilcontainer.
Zelfstaand vuilreservoir
- De vuilcontainer leegmaken zonder in contact te komen met enig vuil.
Grote veegbreedte
- Hoge reinigingscapaciteit.
Vegen tot dicht bij de rand
- Grondig vegen van hoeken, kanten en spleten.
In 2 hoogtes verstelbare duwbeugel
- Rugvriendelijk vegen dankzij de individueel instelbare hoogte.
Handige draaggreep
- De veegmachien kan eenvoudig worden vervoerd en opgeborgen dankzij de draaggreep.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte met zijborstel (mm)
|670
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|2500
|Behuizing / frame
|Plastic/Plastiek
|Vuilreservoir (l)
|38
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|14,2
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|14,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|17,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|926 x 795 x 1032
Inbegrepen bij levering
- Zijbezems: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Ergonomische duwbeugel
- In 2 hoogtes verstelbare duwbeugel
- Plaatsbesparende opberging
- Voetplaat voor een plaatsbesparende opberging
- Zijbezem traploos instelbaar
- Bevestiging van de zijbezem zonder gereedschap
- Zelfstaand vuilreservoir
Toepassingen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Paden rondom het huis
- Paden
- (Tuin) ingangen, opritten
- Kelder
Toebehoren
Onderdelen S 6
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.