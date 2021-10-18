3 conseils pratiques pour un jardin propre pendant l'hiver !

Conseil 3 : protégez votre nettoyeur haute pression contre le gel

Last but not least : préparez votre matériel de nettoyage pour l'hiver.

Par exemple, il est préférable de stocker les nettoyeurs haute pression dans un endroit où ils sont protégés du gel. Lorsque l'eau gèle et se transforme en glace, elle se dilate : même de petits restes d'eau peuvent sérieusement endommager le mécanisme de pompe de votre machine.

Retirez les batteries des outils de jardinage sans fil et rangez-les dans un endroit sec et où il ne gèle pas. Le niveau de charge idéal des batteries pendant les mois d'hiver est de 40 à 50 %.