3 conseils pratiques pour un jardin propre pendant l'hiver !
Les mois d'octobre et de novembre sont le moment idéal pour préparer votre jardin pour l'hiver.
Préparer votre jardin pour l'hiver demande certe un effort, mais à long terme, cela portera vraiment ces fruits : nettoyer le jardin avant l’hiver est plus facile qu'après l’hiver. Toutes les choses qui ne sont pas nettoyées maintenant attireront encore plus de saleté lors des intempéries hivernales et rendront le nettoyage de printemps plus difficile.
Conseil 1 : Nettoyage des outils de jardinage
Lorsque les outils de jardinage restent inutilisés pendant une longue période, il est préférable de bien les nettoyer. Les résidus de saleté, combinés à l'air froid et humide de l'hiver, peuvent provoquer l'apparition de rouille.
En plus d'être inesthétique, la corrosion réduit la durée de vie des outils ou les empêche de fonctionner correctement.
Le nettoyage peut être effectué rapidement et efficacement avec un nettoyeur haute pression. Grâce au puissant débit d'eau, vous pouvez facilement laver la saleté des pots de fleurs, des meubles de jardin et même les lames de votre tondeuse à gazon.
Conseil 2 : Nettoyage de votre terrasse et allée
L'utilisation d'une balayeuse mécanique pour balayer facilement les saletés et le sable est recommandé. De cette façon, vous travaillez beaucoup plus rapidement qu'avec un balai et vous ménagez également votre dos. Pour les zones où il est difficile de manœuvrer avec une balayeuse mécanique, un souffleur de feuilles peut être une alternative pratique.
Le puissant flux d'air souffle rapidement et sans effort les feuilles et les saletés de la terrasse, des escaliers ou des chemins. Ensuite, le nettoyeur haute pression peut être utilisé pour éliminer efficacement les mousses ou les dépôts verts indésirables.
Conseil 3 : protégez votre nettoyeur haute pression contre le gel
Last but not least : préparez votre matériel de nettoyage pour l'hiver.
Par exemple, il est préférable de stocker les nettoyeurs haute pression dans un endroit où ils sont protégés du gel. Lorsque l'eau gèle et se transforme en glace, elle se dilate : même de petits restes d'eau peuvent sérieusement endommager le mécanisme de pompe de votre machine.
Retirez les batteries des outils de jardinage sans fil et rangez-les dans un endroit sec et où il ne gèle pas. Le niveau de charge idéal des batteries pendant les mois d'hiver est de 40 à 50 %.