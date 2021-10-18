3 handige tips voor een propere tuin tijdens de winter!
Tijdens de maanden oktober en november kan je de tuin perfect voorbereiden op de winter.
Je tuin voorbereiden voor de winter kost wat moeite, maar is op lange termijn van goudwaarde: de tuin nu onder handen nemen is immers veel makkelijker dan volgend jaar in de lente. Zaken die nu niet gereinigd worden zullen bij slecht weer in de winter nog meer vuil aantrekken en zo de voorjaarsschoonmaak bemoeilijken.
Tip 1: Reinig het tuingereedschap
Als tuingereedschap voor een lange periode inactief staat, moet het eerst grondig worden schoongemaakt. Vuilrestanten kunnen in combinatie met de koude, vochtige lucht van de winter zorgen voor roestontwikkeling.
Dit ziet er niet alleen on-aantrekkelijk uit, de corrosie verkort ook de levensduur van de gereedschappen of voorkomt dat ze goed werken.
Schoonmaken kan snel en efficiënt met een hogedrukreiniger. Dankzij de krachtige waterstroom spoel je vuil makkelijk weg van bloempotten, tuinmeubelen en zelf de messen van de grasmaaier.
Tip 2: Maak terras, paden en oprit proper
Gebruik eerst een veegmachine om los vuil en zand op te vegen. Zo werk je veel sneller dan met een bezem en spaar je ook je rug. Voor gebieden waar het moeilijk is om te manoevreren met een veegmachine, kan een bladblazer een handig alternatief zijn.
De krachtige luchtstroom blaast snel en moeiteloos bladeren en los vuil weg van het terras, trappen of paden. Daarna kan een hogedrukreiniger worden gebruikt om ongewenst mos of groene aanslag effectief te verwijderen.
Tip 3: Bescherm de hogedrukreiniger tegen vorst
Last but not least: maak de reinigingsapparaten zelf ook klaar voor op de winter.
Zo sla je hogedrukreinigers best ergens op waar ze tegen vorst beschermd zijn. Wanneer water bevriest en in ijs verandert zet het daarbij uit: zelfs kleine resten water kunnen zo het pompmechanisme ernstig beschadigen.
Haal batterijen uit draadloos tuingereedschap en bewaar ze op een droge plaats boven het vriespunt. Het ideale laadniveau van batterijen tijdens de wintermaanden bedraagt 40 tot 50 procent.