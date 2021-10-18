3 handige tips voor een propere tuin tijdens de winter!

Tip 1: Reinig het tuingereedschap

Als tuingereedschap voor een lange periode inactief staat, moet het eerst grondig worden schoongemaakt. Vuilrestanten kunnen in combinatie met de koude, vochtige lucht van de winter zorgen voor roestontwikkeling.

Dit ziet er niet alleen on-aantrekkelijk uit, de corrosie verkort ook de levensduur van de gereedschappen of voorkomt dat ze goed werken.

Schoonmaken kan snel en efficiënt met een hogedrukreiniger. Dankzij de krachtige waterstroom spoel je vuil makkelijk weg van bloempotten, tuinmeubelen en zelf de messen van de grasmaaier.