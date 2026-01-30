Le PCL 4 à entraînement électrique permet de débarrasser les terrasses en bois des salissures tenaces, facilement, en profondeur et de manière particulièrement uniforme. Il suffit de raccorder le nettoyeur de terrasses au tuyau d'arrosage pour pouvoir commencer le travail. Grâce à l'association de 2 brosses-rouleaux rotatives remplaçables et au réglage du débit d'eau, la saleté est à la fois dissoute et évacuée de manière fiable. La terrasse est ainsi nettoyée en profondeur en un rien de temps et seule la quantité d'eau strictement nécessaire est consommée. La largeur et la position des rouleaux sont conçues pour pouvoir nettoyer 2 lames en un seul passage, jusqu'au bord inclus, ce qui permet un gain de temps supplémentaire. Ces brosses-rouleaux remplaçables permettent de nettoyer non seulement le bois et le bois composite (WPC), mais aussi les dalles en pierre lisses à structure de surface compacte, en profondeur et en douceur.