Nettoyeur de terrasses PCL 4 - All-round Set *NL
Le PCL 4 à entraînement électrique permet de débarrasser les terrasses en bois des salissures tenaces, facilement, en profondeur et de manière particulièrement uniforme. Il suffit de raccorder le nettoyeur de terrasses au tuyau d'arrosage pour pouvoir commencer le travail. Grâce à l'association de 2 brosses-rouleaux rotatives remplaçables et au réglage du débit d'eau, la saleté est à la fois dissoute et évacuée de manière fiable. La terrasse est ainsi nettoyée en profondeur en un rien de temps et seule la quantité d'eau strictement nécessaire est consommée. La largeur et la position des rouleaux sont conçues pour pouvoir nettoyer 2 lames en un seul passage, jusqu'au bord inclus, ce qui permet un gain de temps supplémentaire. Ces brosses-rouleaux remplaçables permettent de nettoyer non seulement le bois et le bois composite (WPC), mais aussi les dalles en pierre lisses à structure de surface compacte, en profondeur et en douceur.
Caractéristiques et avantages
Deux brosses-rouleaux rotatives haut de gamme (incluses pour les surfaces en bois)Nettoyage en profondeur et uniforme des surfaces en bois à l'extérieur, avec un rendement surfacique élevé.
Deux buses surmontant les brosses-rouleauxSaleté dissoute et évacuée en une seule passe. Élimination des salissures tenaces.
Débit d'eau réglable par vanneNettoyage économe en eau.
Fixation centrale des brosses-rouleaux
- Nettoyage atteignant les bordures, y compris les coins et les bords.
Rouleaux de brossage remplaçables
- Brosses-rouleaux pour surfaces en bois, adaptées au nettoyage des lames de terrasse en bois et les revêtements en bois composite (WPC). Brosses-rouleaux pour pierre disponibles comme accessoires, adaptées aux dalles en pierre lisses à structure de surface compacte.
Un moteur puissant pour l'entraînement des brosses-rouleaux.
- Manipulation facile, nécessitant peu d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Pression max. (bar)
|10
|Plage de pressions
|Pression basse
|Consommation d'eau 4 bars (l/h)
|max. 180
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|0,6
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|600 - 800
|Largeur de travail des brosses (mm)
|300
|Couleur
|jaune
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux pour les surfaces en bois: 2 Pièce(s)
Équipement
- 2 buses à eau
- Soupape de régulation du volume d'eau
- Pied de stockage
- Manche et poignée économique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Balcon
- Surfaces en bois
- Dépôt vert
- Mousse