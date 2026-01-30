Terrasreiniger PCL 4 - All-round Set
De PCL 4 All-round Set terrasreiniger reinigt grondig dankzij de roterende walsborstels en geïntegreerde watervoorziening. All-round Set inclusief extra steenborstels.
Met de elektrisch aangedreven PCL 4 wordt hardnekkig vuil eenvoudig, grondig en bijzonder gelijkmatig verwijderd van verschillende oppervlakken. Zelfs gevoelige (houten) oppervlakken die je niet met een hogedrukreiniger durft te reinigen. De terrasreiniger eenvoudig aansluiten op de tuinslang en beginnen met reinigen. Dankzij de combinatie van 2 roterende en vervangbare walsborstels en de regelbare waterhoeveelheid kan al het vuil worden losgemaakt en direct worden afgevoerd. Zo maak je het terras supersnel grondig schoon en verbruik je niet meer water dan nodig is voor het schoonmaken. Breedte en positie van de borstels zijn zo ontworpen dat in één stap 2 vloerdelen tot aan de rand worden gereinigd. Zo gaat het schoonmaken nog sneller. Dankzij de eenvoudig te vervangen walsborstels kun je naast hout en WPC ook alle stenen oppervlakken rondom huis grondig en zacht reinigen.
Kenmerken en voordelen
Twee hoogkwalitatieve roterende walsborstels (inbegrepen in de levering voor houten oppervlakken)Grondige en egale reiniging van houten oppervlakken buitenshuis met een goede oppervlakteprestatie.
Twee sproeiers boven de walsborstels.In een keer vuil oplossen en afvoeren. Verwijderen van hardnekkig vuil.
Watervolume regelbaar met ventiel.Waterbesparend reinigen.
Centrale bevestiging van walsborstels.
- Reiniging tot aan de rand - ook bij hoeken en randen.
Verwisselbare walsborstel
- De walsborstels voor houten oppervlakken zijn geschikt voor de reiniging van houten terrasplanken en WPC-oppervlakken. De walsborstels voor stenen oppervlakken (beschikbaar als optioneel accessoire) zijn geschikt voor zachte en verzegelde stenen tegels.
Krachtige motor voor de aandrijving van de walsborstel
- Eenvoudig werken met weinig inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|10
|Drukbereik
|Lage druk
|Waterverbruik bij 4 bar (l/u)
|max. 180
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|0,6
|Borsteltoerental (tr/min)
|600 - 800
|Werkbreedte walsborstel (mm)
|300
|Kleur
|Geel
Inbegrepen bij levering
- Rolborstels voor houten oppervlakken: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- 2 watersproeiers
- Ventiel voor het regelen van watervolume
- Opbergstand
- Ergonomische steel en grip
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Balkon
- Houten oppervlakken
- Mos