Nettoyeur de vitres WV 1 Black Edition
Grâce au WV 1 Black Edition, le compact,le nettoyage des vitres est simple et rapide. Il est très compact, facile à utiliser pour une aspiration de l'eau sale parfaite d'un seul geste et sans effort.
Nettoyer les vitres n'a jamais été aussi rapide. Le WV 1 Black Edition, le compact, vous offre la possibilité de nettoyer vos surfaces vitrées de manière efficace et 3 fois plus vite qu'à la main. Compact et leger, il aspire parfaitement l'eau sale, d'un seul geste et sans efforts. Avec sa batterie Lithium-ion, vous pourrez nettoyer jusqu'à 55m2 (= 18 fenêtres). Solution complète de nettoyage, il est fourni avec son pulvérisateur de détergent avec bonnette microfibre intégrée pour éliminer la saleté incrustée.
Caractéristiques et avantages
LégerTenue en main agréable et confortable
Compact et prise en main facileAvec le petit appareil pratique, le nettoyage de surfaces lisses deviendra maintenant encore plus facile.
Affichage LEDGérer la consommation électrique de l’appareil est un jeu d’enfant : un coup d’oeil aux LED suffit pour connaître l’état de charge des batteries.
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Le nettoyeur de vitres peut être utilisé sur toutes les surfaces vitrées
3 fois plus vite
- Le nettoyeur de vitres à batterie permet de nettoyer vos fenêtres 3 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
- Grâce à l'aspiration électrique de l'eau, les gouttes désagréables appartiennent définitivement au passé. Pour des fenêtres brillantes.
Totalement hygiénique
- Vidage rapide et simple du réservoir sans entrer en contact avec l'eau sale.
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|250
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|100
|Autonomie de la batterie (min)
|25
|Durée de charge de la batterie (min)
|150
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 70
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids avec batterie (kg)
|0,5
|Poids sans accessoires (kg)
|0,5
|Poids emballage inclus (kg)
|1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|130 x 250 x 275
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Chargeur WV & KV (1 pièce)
- Pulvérisateur standard avec bonnette microfibre
- Détergents: Détergent pour vitres RM 503, 20 ml
Équipement
- Suceur d'aspiration
Domaines d'utilisation
- Des surfaces lisses
- Fenêtres et vitres
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages
Accessoires
Détergents
Piéces détachées WV 1 Black Edition
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.